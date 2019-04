Valentina Shevchenko arribó a Kirguistán y tuvo espectacular recibimiento

Como una estrella. Valentina Shevchenko arribó este lunes a Kirguistán y fue recibida con todos los honores. La campeona de peso mosca de la UFC fue invitada por el gobierno de ese país, para participar en una serie de actividades y realizar algunas conferencias.

Acompañada por su entrenador, Pavel Fedotov, Valentina Shevchenko fue recibida por algunos funcionarios del gobierno, su madre Elena Shevchenko y algunas fans. A su salida del aeropuerto 'La Bala', recibió el cariño de sus hinchas y luego fue escoltada por motociclistas a su primer evento oficial en Kirguistán.

Luego de esta visita a Kirguistán, Valentina Shevchenko, empezará su preparación para su primera defensa del cinturón de peso mosca ante la estadounidense Jessica Eye, el próximo 8 de junio en el evento UFC 238, que se realizará en el United Center de Chicago.

Valentina Shevchenko, quien tiene un récord de 5 victorias y 2 derrotas en la UFC, consiguió su título tras derrotar a Joanna Jedrzejczyk en diciembre de 2018, mientras que Jessica Eye llegará a este combate con una importante racha de tres victorias consecutivas desde que decidió a bajar a la categoría mosca. Eye venció en su último combate en Katlyn Chookagian en el evento UFC 231 en diciembre del año pasado. La luchadora estadounidense tiene un récord en la UFC de 3 victorias, 5 derrotas y un no contest.

ASÍ FUE EL RECIBIMIENTO DE VALENTINA SHEVCHENKO

