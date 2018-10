UFC: Ronda Rousey sale en defensa de Khabib y arremete contra McGregor

Alza la voz. Ronda Rousey, excampeona de peso gallo femenino de la UFC, salió en defensa de Khabib Nurmagomedov, campeón de peso ligero, quien estuvo involucrado en un bochornoso incidente al final de su victoria ante Conor McGregor en el UFC 229, el pasado 6 de octubre. 'Rowdy' mostró su apoyo al ruso y fue muy dura con el luchador irlandés.

Ronda Rousey, quien se desempeña en la WWE, recordó los violentos incidentes que provocó Conor McGregor en New York hace algunos meses y confesó que algunos amigos suyos salieron heridos luego de ese ataque. La excampeona de la UFC dejó en claro su posición y no dudó en "darle con palo" al polémico luchador irlandés.

"Creo que saltar fuera del octágono no es tan malo como lanzar objetos a un autobús, porque mi amiga Rose Namajunas estaba en ese autobús. Mi amigo Michael Chiesa no pudo pelear. Creo que debe de haber un trato igualitario en todos los ámbitos. No creo que nadie deba recibir un trato mejor" aseguró Ronda Rousey al portal TMZ.

Debido a los violentos hechos luego de su combate Khabib Nurmagomedov y Conor McGregor han sido suspendidos preventivamente por la Comisión Atlética de Nevada, que decidirá los respectivos castigos en los próximos días.

Cabe recordar que Ronda Rousey dejó de luchar en la UFC en 2015, luego de perder por TKO ante Amanda Nunes. Luego de un tiempo alejada de los deportes, 'Rowdy' firmó por la WWE, donde es campeona de RAW.

MIRA EL VIDEO DE LAS DECLARACIONES DE RONDA ROUSEY

