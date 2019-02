UFC: Conor McGregor no quiere pelear con Khabib por que le tiene miedo

Mucho se ha hablado de una posible revancha entre Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov. Hasta el presidente de la UFC, Dana White, aseguró que esta pelea se podría realizar en algún momento, cuando ambos luchadores culminen los meses de sanción que les dio la Comisión Atlética de Nevada por el incidente en el que se vieron envueltos al final del UFC 229.

Conor no quiere pelear

Cada vez que se escuchaba sobre la posibilidad que Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov se vuelvan a enfrentar, los fanáticos se ilusionaban, pero esta ilusión se rompió hace algunos días cuando Ali Abdelaziz, agente de Khabib, aseguró que McGregor no desea la pelea.

Ali Abdelaziz hizo esta revelación en el portal TMZ Sports y dejó muy consternados a los aficionados a la UFC,. "Conor McGregor no ha preguntado por la revancha. El no quiere concretar. Su padre tampoco busca que haga la revancha. Su madre menos. Sus hijos, su esposa. Todo el pueblo de Irlanda. Ellos no quieren escuchar sobre esa posibilidad. Ellos tienen miedo. El pueblo irlandés tiene miedo, aseguró.

Ellos no quieren saber nada sobre algo que comience con "K". Ellos pueden pelear con un camello, un gorila. El puede pelear con un oso, puede pelear con un tigre. Pero, hay una sola cosa. Nosotros queremos que Conor viva el resto de su vida en paz", confesó el representante de Khabib Nurmagomedov.

Se aguarda que Conor McGregor emita una respuesta sobre este tema en los próximos días, pues hasta el momento ha preferido guardar silencio.

