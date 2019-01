UFC: Ratero masacrado por intentar robar celular a Polyana Viana

Un ratero eligió mal a su víctima, se topó con una luchadora de UFC y terminó masacrado. Polyana Viana fue intervenida cuando salía de su casa en Río de Janeiro, para mala suerte del ladrón a ella solo le quedó reaccionar aplicando su experiencia en MMA.

Luchadora de UFC masacra ratero

El carioca terminó en el hospital tras intentar asaltar a la luchadora brasileña Polyana Viana, según relató la propia practicante de artes marciales mixtas en entrevistas a portales especializados en deportes de contacto.

Polyana Viana,inscrita como profesional de la UFC, relató que consiguió reaccionar, golpear e inmovilizar al asaltante que intentó sorprenderla frente a su casa en Jacarepaguá, barrio de la zona oeste de esta ciudad brasileña.

La 'dama de hierro', como se le conoce en la UFC, estaba esperando un Uber cuando el atracador Max Gadelha Barbosa se acercó a ella, le amenazó y le pidió su teléfono móvil. Cuando se dio cuenta de que el asaltante no portaba ningún arma reaccionó y, tras propinarle golpes y patadas, le aplicó una llave conocida como 'mataleón' para inmovilizarlo.

El asaltante, que tuvo que ser trasladado a la unidad de emergencias, ya tenía antecedentes y había pasado tres años en prisión. Las redes sociales han hecho eco el suceso y han divulgado las fotos del amoratado atracador tras la paliza que le propinó su víctima. 'Me parece muy importante que las mujeres entrenen cualquier arte marcial para la defensa personal, aunque no para usar en una situación como esta, no se debe reaccionar a un asalto, yo lo hice porque vi que el arma que tenía no era de verdad, no porque fuese luchadora', afirmó la luchadora de UFC en su entrevista con la revista Tatame.