UFC: 'Mujer Maravilla' saltó desnuda de un balcón para huir de su pareja

Hace algunas semanas salió a la luz la brutal agresión que sufrió la luchadora de la UFC, Rachael Ostovich, por parte de su esposo, el también luchador Arnold Berdon III. Las imágenes causaron conmoción entre los fanáticos de las MMA, quienes mostraron su repudio en las redes sociales y le brindaron su apoyo a la luchador, quien participa en la categoría de peso mosca.

Video revelador

Pues bien, ahora el programa Hawaii News Now ha dado a conocer el audio y el video del día en la que la luchadora de la UFC recibió la agresión y tuvo que saltar de un balcón para poder salvarse de los golpes que le propino su marido. En el video se puede ver a Rachael Ostovich huyendo desnuda y se aleja de la casa que compartía con Arnold Berdon III.

En el audio se puede escuchar a Arnold Berdon III gritar "¡Te voy a matar, te voy a matar!" y algunas otras palabras subidas de tono. Luego Rachael Ostovich contó como salto un balcón de tres metros para salvar su vida. "Arnold me golpeó repetidamente en la cabeza, en la cara, en las costillas y me tiró al suelo. Me quedé sin respiración y tuve que escapar por el balcón mientras tosía sangre, vomitaba y tenía el hueso orbital roto", aseguró la peleadora de la UFC.

Luego de escapar desnuda, Rachael Ostovich, fue trasladada a un hospital y los médicos le diagnosticaron una fractura del hueso orbital. Además esta agresión le supuso la reprogramación de su combate ante Paige VanZant el próximo 19 de enero. Aunque falta ver si se recupera para esa fecha. De no llegar la UFC buscará una nueva rival para VanZant.

MIRA EL VIDEO DEL ESCAPE DE RACHAEL OSTOVICH

