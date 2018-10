UFC: La vez que Conor McGregor perdió en apenas 30 segundos [VIDEO]

La pelea del año. Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov se verán las caras en el evento UFC 229, que se realizará este sábado 6 de octubre en el T-Mobile Arena de Las Vegas. En el último careo realizado el último viernes, McGregor se mostró un poco pasado de revoluciones y dejó en claro que está listo para enfrentar a Nurmagomedov, que expondrá su cinturón de peso ligero por primera vez.

Previo al combate los detractores de Conor McGregor decidieron sacar a la luz la más humillante derrota del luchador irlandés. 'The Notorious' solo ha sido derrotado en tres ocasiones en su carrera en las MMA, una de ellas ante su compatriota Joseph Duffy en el 2010, en el evento CWFC 39. En esa ocasión McGregor cayó derrotado en apenas 38 segundos con un 'triángulo al hombro'.

Joseph Duffy, quien fue uno de los verdugos en la carrera de Conor McGregor, le dijo no a la UFC hace algunos meses, al no sentirse valorado con el contrato que le propusieron. Mientras que 'The Notorious' subirá al octágono tras una para de dos años, en la que enfrentó a Floyd Mayweather en un combate de boxeo.

Cabe recordar que el combate entre Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov, al igual que la cartelera estelar del evento UFC 229, que empezará a las 9:00 p.m. (hora de Perú), será transmitido por el canal Fox Action (184 - Movistar TV). Mientras que la cartelera preliminar, que empezará a las 5:00 p.m. (hora peruana) será transmitida por Fox Sports (501 - Movistar TV) para toda Latinoamérica.

MIRA LA DERROTA DE CONOR MCGREGOR ANTE JOSEPH DUFFY

