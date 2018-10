Conor McGregor y su contundente mensaje tras su ruidosa derrota ante Nurmagomedov

Tras su escandalosa derrota ante Khabib Nurmagomedov, el astro de la UFC Conor McGregor reapareció en las redes sociales, donde suele ser muy activo, para dejar un contundente y a la vez curioso mensaje. ¿Dirigido a su vencedor? Quién sabe.

Dos días después de que el combate entre el irlandés y el ruso terminara vergonzosamente con los equipos de ambos luchadores agarrándose a golpes fuera del octógono, Conor McGregor colgó una foto en su cuenta de Instagram en donde se aprecia su rostro magullado por la paliza que le dio Nurmagomedov.

Para complementar esa publicación, el irlandés escribió este mensaje en inglés: "We lost the match but won the battle. The war goes on. (Perdimos el partido, pero ganamos la batalla. La guerra continúa)", sostuvo el luchador que aparece en la foto con un ojo morado.

Por otro lado, Dana White, presidente de UFC, anunció que Conor McGregor le ha solicitado formalmente la revancha contra el ruso Khabib Nurmagomedov. ¿Volverán a estar frente a frente?