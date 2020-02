▷ Cuándo es el UFC 247 en vivo HOY, SÁBADO 08 DE FEBRERO DEL 2020 ( Ultimate Fighting Championship 2020) ▷ Dónde es el UFC 247 en vivo TOYOTA CENTER HOUSTON, TEXAS ▷ Cómo ver UFC 247 en vivo FOX SPORTS, FOX ACTION, UFC NETWORK y UFC FIGHT PASS

UFC 247 [EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE] Jones vs. Reyes (peso semipesado) y Shevchenko vs. Chookagian (peso mosca) serán las principales peleas que se llevarán a cabo hoy sábado 08 de febrero del 2020 desde las 18:15 horas desde el Toyota Center Houston de Texas.

El Bocón te llevará todos los detalles de estas ‘megapeleas’ y también te cuenta cómo ver peleas de UFC En vivo vía Fox Action, Fox Sports, Dazn En vivo y otros dispositivos para que no te pierdas ninguna incidencia. Una de las peleas más importantes será la de Shevchenko que una vez más luchará representando al Perú.

UFC 247 En vivo: SEGUIR el MINUTO a MINUTO de las peleas de Jones vs. Reyes y Shevchenko vs. Chookagian

23:37 HORAS | Y viene la primera pelea de título! Ya están listas Shevchenko vs. Chookagian.

23:20 HORAS | Decisión dividida para Dan Ige, Mirsad Bektic tuvo su oportunidad en el segundo pero la dejó ir.

23:12 HORAS | Ige dominó el primero con striking, Bektic el segundo con su grappling, pero no logró corregir todos los detalles de un intento de triángulo de brazo.

UFC 247 EN VIVO: todos los resultados del evento:

• Derrick Lewis derrotó a Ilir Latifi por decisión unánime

• Trevin Giles venció a James Krause por decisión dividida

• Lauren Murphy venció a Andrea Lee por decisión dividida

• Kalinn Williams derrotó a Alex Morono por nocaut

• Mario Bautista venció a Miles Johns por nocaut técnico

• Journey Newson derrotó a Domingo Pilarte por nocaut técnico

• Andre Ewell venció a Jonathan Martínez por decisión dividida

• Youssef Zalal venció a Austin Lingo por decisión unánime

23:04 HORAS | Ahora es el turno del campeón Jones, quien también hace el calentamiento en su vestidor.

22:59 HORAS | Mirsad Bektic y Dan Ige nos traen un interesante combate de peso pluma.

22:52 HORAS | Se acerca el momento para que Reyes busque coronarse campeón.

Se acerca el momento para que @DomReyes busque coronarse campeón #UFC247 pic.twitter.com/9VBkB4ZbPt — UFC Español (@UFCEspanol) February 9, 2020

22:43 HORAS | El primer ganador de las peleas estelares es Derrick Lewis por votación unánime ante Ilir Latifi (29-28, x3).

22:28 HORAS | Valentina Shevchenko inicia el calentamiento.

Y ya empieza a entrar en ritmo la campeona @BulletValentina #UFC247 pic.twitter.com/OPhcJfPGUK — UFC Español (@UFCEspanol) February 9, 2020

22:26 HORAS | ¡Wow! Tremendo intento de rodilla voladora de Lewis.

Wow vaya intento de rodilla voladora de Lewis #UFC247 pic.twitter.com/SSaHEQl3O7 — UFC Español (@UFCEspanol) February 9, 2020

22:20 HORAS | Llegada de la campeona (Shevchenko) y la retadora (Chookagian) al Toyota Center Houston.

Jones, Reyes, Valentina Shevchenko y Chookagian pelearán en breve [EN VIVO, En Directo y Online] desde Texas

22:15 HORAS | ¡Se da comienzo a las peleas estelares! Es el turno de Derrick Lewis vs. Llir Latifi.

📺💥On ouvre cette soirée UFC 247 avec un choc entre les poids lourds Derrick Lewis 🇺🇸 et Illir Latifi 🇸🇪 #MMACenter pic.twitter.com/fqAjqrmYSE — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) February 9, 2020

22:05 HORAS | ¡Cartelera estelar del UFC 247 en VIVO! La transmisión es exclusiva de Fox Action.

SEGUIR peleas de Jones vs. Reyes y Shevchenko vs. Chookagian

22:00 horas | Trevin Giles se lleva una decisión dividida sobre James Krause que le aguantó de todo a un peleador de una división superior y con 24 horas de aviso.

Ver FOX Action y Fox SPORTS 2 [En vivo] SEGUIR peleas de Jones vs. Reyes y Shevchenko vs. Chookagian | AQUÍ, ver la cartelera completa

Algunos usuarios en las redes sociales (Twitter y Facebook) consideran que para la pelea estelar Reyes llega en mejores condiciones que su rival de turno, Jones.

Google Maps te muestra cómo llegar al Toyota Center Houston, Texas

Sigue UFC 247 En vivo: primero la batalla entre Shevchenko y Chookgian vía Fox Sports

La pelea entre Valentina Shevchenko y Katlyn Chookagian (peso mosca) será uno de los encuentros más esperados de la cartelera. El UFC 247 está programado para que inicie desde las 18:15 horas. Para que no te pierdas ninguna de las peleas coestelares y estelares puedes seguirlas desde la app de UFC Network y UFC Fight Pass.

“Todas las peleas son distintas porque cada oponente es único y tiene su propio estilo y técnica. Sobre altura, no puedes decir que es algo sorprendente, porque peleando en 135 libras he peleado con diferentes alturas de las oponentes. Ella es alta, pero flaca. Yo sé que ella no va a sobrepasar el peso más que yo. Sé que ella no va a tener la fuerza más de la que espero”, manifestó Valentina Shevchenko en entrevista con UFC.

En su pelea más reciente, Katlyn Chookagian derrotó a Joanna Calderwood por decisión. Ella entrará en su pelea por el título con Shevchenko, con un sólido récord general de 13-2. Por su parte, Valentina Shevchenko llega con un récord de 18-3 en general y llega a una racha de cuatro peleas ganadas en la nueva división de peso mosca de UFC.

Esta son las últimas 10 peleas de Valentina Shevchenko en UFC

Valentina Shevchenko vs. Carmouche en UFC Fight Night| Ganó | 10/08/19

Valentina Shevchenko vs. Eye en UFC 238 | Ganó | 08/06/19

Valentina Shevchenko vs. Jedrzeiczyk en UFC 231 | Ganó | 08/12/18

Valentina Shevchenko vs. Cachoeira en UFC Fight Night | Ganó | 03/02/18

Valentina Shevchenko vs. Nunes en UFC 215 | Perdió | 09/09/17

Valentina Shevchenko vs. Peña en UFC on Fox | Ganó | 28/01/17

Valentina Shevchenko vs. Holm en UFC on FOx | Ganó | 23/06/16

Valentina Shevchenko vs. Nunes en UF 196 | Perdió | 05/03/16

Valentina Shevchenko vs. Kaufman en UFC on Fox | Ganó | 19/12/15

Valentina Shevchenko vs. Finnev en Legacy Fighting | Ganó | 27/02/15

UFC 247 CARTELERA ESTELAR

Perú | 22:00 horas | (Fox Action)

Argentina | 00:00 horas | Fox Action y Fox Sports

Paraguay | 00:00 am horas domingo | (Fox Action)

Bolivia | 23:00 horas | (Fox Action)

Ecuador | 20:00 horas | (Fox Action)

Colombia | 22:00 horas | (Fox Action)

México | 21:00 horas | (Fox Premiun Action)

Estados Unidos | 21:00 horas | (ESPN+)

España | 5:00 horas domingo | (DAZN)

UFC 247 en Vivo: cartelera completa con todas las peleas

Jon Jones (c) vs. Dominick Reyes

Valentina Shevchenko (c) vs. Katlyn Chookagian

Juan Adams vs. Justin TafaMirsad Bektic vs. Dan Ige

Derrick Lewis vs. Ilir Latifi

Trevin Giles vs. Antonio Arroyo

Alex Morono vs. Kalinn Williams

Lauren Murphy vs. Andrea Lee

Miles Johns vs. Mario Bautista

Domingo Pilarte vs. Journey Newson

Andre Ewell vs. Jonathan Martinez

Estelar

Jon Jones (c) vs. Dominick Reyes

Valentina Shevchenko (c) vs. Katlyn Chookagian

Juan Adams vs. Justin Tafa

Mirsad Bektic vs. Dan Ige Derrick

Lewis vs. Ilir Latifi

Preliminares

Trevin Giles vs. Antonio Arroyo

Alex Morono vs. Kalinn Williams

Lauren Murphy vs. Andrea Lee

Primeras preliminares

Miles Johns vs. Mario Bautista

Domingo Pilarte vs. Journey Newson

Andre Ewell vs. Jonathan Martinez

