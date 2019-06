UFC 238 EN VIVO ONLINE: Valentina Shevchenko vs. Eye y Cejudo vs. Moraes desde Chicago vía FOX Action

Shevchenko vs. Eye | Cejudo vs. Moraes EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO | Sigue todas las incidencias del UFC238 que se desarrollará este sábado, desde las 7:00 de la noche (hora peruana), en el United Center de Chicago, en Illinois. La transmisión del evento estará a cargo de Fox Action.

Valentina Shevchenko reaparece sobre el octágono para defender por primera vez su título peso mosca ante Jessica Eye, duelo estelar del UFC 238 que es esperado con gran expectativa por los aficionados peruanos de las Artes marciales mixtas (MMA).

En tanto, en el plato fuerte de la jornada, Henry Cejudo y Marlon Moraes batallarán para ser el mejor de la categoría peso gallo.

A continuación, conoce todas las peleas que se disputarán en el UFC 238, donde dos cinturones de la compañía estarán en juego.

Cartelera del UFC 238

Tarjeta Principal (Fox Action / PPV)

Henry Cejudo (134) vs. Marlon Moraes (134)

Valentina Shevchenko (124) vs. Jessica Eye (125)

Donald Cerrone (155.5) vs. Tony Ferguson (155)

Jimmie Rivera (136) vs. Petr Yan (136)

Tai Tuivasa (259) contra Blagoy Ivanov (251)

Peleas preliminares (Fox Sports)

Nina Ansaroff (115) contra Tatiana Suárez (114)

Pedro Munhoz (135.5) vs. Aljamain Sterling (134)

Alexa Grasso (115) contra Karolina Kowalkiewicz (116)

Calvin Kattar (146) contra Ricardo Lamas (145)

Primeras preliminares (UFC Fight Pass)

Ángela Hill (116) contra Yan Xiaonan (116)

Bevon Lewis (186) contra Darren Stewart (185.5)

Grigorii Popov (136) contra Eddie Wineland (136)

Joanne Calderwood (125) contra Katlyn Chookagian (126)

Horarios y canales | UFC 238

- Perú, México, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2): 19:00 horas (Preliminares) / 21:00 horas (Estelares).

- Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay: 20:00 horas (Preliminares) / 22:00 horas (EST).

- Argentina, Uruguay, Brasil: 21:00 horas (Preliminares) / 23:00 horas (Estelares).

- España, Italia, Francia, Alemania: 02:00 horas del domingo 9 (Preliminares) / 04:00 horas del domingo 9 (Estelares).

Canales de transmisión de acuerdo al país:

México: FOX Premium / Fighting Sports

Perú: FOX Action

Ecuador: FOX Action

Colombia: FOX Action

Bolivia: FOX Action

Chile: FOX Action

Argentina: FOX Action

Uruguay: FOX Action

Paraguay: FOX Action

Estados Unidos: ESPN

España: DAZN