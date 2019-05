UFC 237 EN VIVO ONLINE Rose Namajunas vs. Jessica Andrade vía Fox Sports por título de peso paja

Rose Namajunas vs. Jessica Andrade EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO por el UFC 237, este sábado 11 de mayo, desde las 9:00 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de Fox Sports. Para ver UFC en vivo, como este evento, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

UFC 237 al rojo vivo

En el Jeunesse Arena de Río de Janeiro, la vigente campeona de peso paja femenino, Rose Namajunas, defenderá su título mundial frente a la retadora Jessica Andrade, en un evento que también contará con el debut del peruano Carlos Huachín, que se medirá con el brasileño Raoni Barcelos, en peso gallo.

Rose Namajunas vs. Jessica Andrade: horarios del evento

México - 9:00 p.m.

Ecuador - 9:00 p.m.

Perú - 9:00 p.m.

Colombia - 9:00 p.m.

Bolivia - 10:00 p.m.

Chile - 10:00 p.m.

Paraguay - 10:00 p.m.

Argentina - 11:00 p.m.

Uruguay - 11:00 p.m.

España - 4:00 a.m. (domingo 12 de mayo)

La estadounidense Rose Namajunas asumirá su segunda defensa de su cinturón que consiguió y ratificó frente a Joanna Jędrzejczyk. 'Thug Rose', sin embargo, podría tener en contra que no pelea desde abril del año pasado.

'Sé que tendré todo en contra, pero es una gran oportunidad para mostrar todo mi potencial', indicó en la previa la monarca Rose Namajunas.

Al frente estará Jessica Andrade, que contará con el apoyo de sus compatriotas para arrebatar el título de Namajunas. En su última pelea, la brasileña derrotó a Karolina Kowalkiewicz en septiembre pasado y tiene un registro de 19 victorias, 6 de ellas por nocaut.

"Estoy más concentrada. Todos los entrenamientos que hago para las peleas son mejores y creo que para esta pelea con Namajunas voy a estar bien de todo, cuerpo, fisica y mentalmente, todo", indicó Andrade, para Fox Sports.

Cartelera estelar en Fox Premium

9.00 p.m. (hora peruana)

Champ Rose Namajunas (114.5) vs. Jessica Andrade (114.5)

Jared Cannonier (184.5) vs. Anderson Silva (185)

Jose Aldo (146) vs. Alexander Volkanovski (145.5)

Thiago Alves (170.5) vs. Laureano Staropoli (170.5)

Irene Aldana (135.5) vs. Bethe Correia (141)*

Preliminares en Fox Sports

7:00 p.m. (hora peruana)

Antonio Rogerio Nogueira (203.5) vs. Ryan Spann (204)

Kurt Holobaugh (154.5) vs. Thiago Moises (155)

Warlley Alves (170) vs. Sergio Moraes (170)

Clay Guida (153.5) vs. B.J. Penn (155.5)

Primeras preliminares en UFC Fight Pass

5:30 p.m. (hora peruana)

Luana Carolina (124.5) vs. Priscila Cachoeira (125.5)

Raoni Barcelos (135.5) vs. Carlos Huachin (135.5)

Viviane Araujo (131) vs. Talita Bernardo (134.5)

