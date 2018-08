UFC 229: Hora y canales para ver Conor McGregor vs. Khabib Nurmagomedov

Tras casi dos años dea ausencia, Conor McGregor volverá al octágono de la UFC para enfrentar a Khabib Nurmagomedov en el T-Mobile Arena de Las Vegas el próximo 6 de octubre. El evento será transmitido en exclusiva para los suscriptores del paquete FOX Premium en Perú (FOX Premium Action y en streaming en vivo en la App de FOX) y comenzará a las 7:00 p.m. (hora de Perú) con los combates preliminares, y se espera que el evento estelar se transmita desde las 9:00 p.m.

Es mucha la expectativa que se ha creado en torno a este evento por el retorno de Conor McGregor, quien buscará a quitarle el cinturón de peso ligero a Khabib Nurmagomedov. En su último combate en la UFC, 'The Notorious', venció a Eddie Alvarez en noviembre de 2016, para luego ausentarse de las artes marciales mixtas (MMA) y enfrentar a Floyd Mayweather Jr. en boxeo en lo que se conoció como el evento del siglo The Money Fight.

Por su parte, el ruso Khabib Nurmagomedov siguió, enfrentó y venció a Al Iaquinta en abril de este año para ganar el título indiscutido de peso ligero en UFC 223.

Hasta el momento se han confirmado cinco combates para el UFC 229. Los estadounidenses Ryan LaFlare (13-2-0) y Tony Martin (12-4-0) chocarán por las 170 libras. La sueca Lina Elbow Queen Lansberg (8-3-0) contra la rusa Yana Kunitskaya (10-4-0, 1 NC) en los pesos gallos femeninos. En los pesos moscas el estadounidense, número dos de la categoría, Sergio The Phenom Pettis (17-3-0) se medirá ante el número cinco, el brasileño Jussier Formiga (21-5-0).

En los pesos semi completos de la UFC, el ex retador al título y ranqueado número siete Ovince Saint Preux (22-11-0), oriundo de Estados Unidos, peleará contra el número doce, invicto y estadounidense de raíces latinas, Dominick The Devastator Reyes (9-0-0). Finalmente, dos de los nombres más llamativos de la categoría de pesos pajas, las estadounidenses Michelle The Karate Hottie Waterson (15-6-0) ranqueada siete, y la número ocho Felice Lil Bulldog Herrig (14-7-0) completan las peleas confirmadas. Pronto se conocerán más anuncios de UFC 229.

MIRA EL VIDEO DE LA CONFIRMACIÓN DEL UFC 229

LEE ADEMÁS: Edison Flores anotó de 'sombrerito' en la goleada del Aalborg BKhttps://t.co/AZdzPWGWFp pic.twitter.com/qeQowlELeA