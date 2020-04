Los primeros días de Tom Brady en Tampa Bay no han sido los mejores. El histórico quarterback cambió de aires buscando un nuevo Super Bowl sin imaginar que el inicio de la temporada regular se prolongaría por esta pandemia por el coronavirus. Pero lo que le sucedió, fue un verdadero blooper de primerizo en la ciudad.

Sucede que apenas se mudó de New England a Tampa Bay, el mariscal de campo fue citado por su nuevo entrenador Byron Leftwich para una reunión y recoger ropas de entrenamiento en su domicilio. Pero lo que le sucedió, no se le imaginó y esto lo relató el portal TMZ y luego fue confirmado por la cadena ESPN.

Sucede que Brady llegó a la casa de su entrenador, bajó de su auto e ingresó sin siquiera tocar. Pero grande fue su sorpresa cuando, en el medio de la sala, se topó con un extraño al que saludó y con el que tuvo un corto cruce de palabras hasta darse cuenta de que estaba en la casa equivocada.

La persona que vió entrar a Tom Brady era David Kramer, propietario del inmueble al que el histórico jugador de la NFL ingresó por error, y quien le relató a la cadena internacional el anecdótico hecho que no pudo terminar con una foto por la sorpresa de ambos.

“Estaba sentado en mi sofá cuando escucho que el chapa de la puerta se mueve y veo ingresar una sombra enorme. Me dije ¿qué demonios? Estaba, sentado ahí y vi entrar a un tipo alto”, dijo Kramer quien reconoció que la puerta estaba sin seguro porque estaba vendiendo su propiedad, pero que a esa hora, cuando ingresó Brady, no esperaba a nadie. .

"Y ahí estaba él quien me dijo ‘¿Cómo te va?’ y le dije “¿cómo estoy?, no lo sé, dímelo tú, amigo y luego él me miró con una cara de totalmente confundido que nunca olvidaré por el resto de mi vida”, agregó.

Lo que contó Kramer después parece un guión de película. “Parece que [Brady] se dio cuenta y dijo ‘Oh, estoy en la casa equivocada’ y le dije 'al parecer sí, pero ¿dónde deberías estar? ¿a quién buscas? y él me preguntó si era la casa de Byron [Leftwich]. Se disculpó inmediatamente antes de salir corriendo hacia la puerta”, contó.

Según el relato de ESPN; Kramer se quedó congelado por unos segundos tratando de entender lo que había sucedido y tras reconocer a Tom Brady salió a buscarlo para tomarse una foto, pero ya era tarde: el jugador ya estaba dirigiéndose a la casa de su entrenador que, según confesó el propietario de la casa de la discordia, se parece a la de Byron Leftwich. “La gente se ríe de mi porque estaba ‘jugué la loteria’ pero alguien tiene que ganarla”.

