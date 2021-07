Tras la postergación obligada por la pandemia del coronavirus, los Juegos Olímpicos de Tokio empezarán en unos días. Para empezar a vivir el ambiente olímpico, la famosa plataforma YouTube tiene programado el lanzamiento de cuatro producciones.

Originals, la productora de la compañía, concluyó los proyectos y ya se estrenó el primero, de nombre “Strive”, el 24 de junio, por el canal The Players’ Tribune. Se trata de un documental dividido en seis episodios sobre refugiados que han sido forzados a abandonar sus domicilios y que, pese a ello, están ansiosos por competir en Tokio 2020.

“Entrenan, separados de sus amigos y familias, en otros países, en culturas extranjeras y, a veces, en directa oposición a sus gobiernos anteriores. ¿Podrán cumplir sus sueños frente a tan abrumadores obstáculos? Presentado por la trimedallista de oro olímpica Gabby Douglas”, dice la descripción en YouTube.

Los siguiente materiales que serán lanzados en los próximos días son: World Debut, Cómo ser un atleta olímpico con The Try Guys y Break the Record. A continuación algunos datos de los programas:

World Debut: se estrenará el 7 de julio, por el canal Oympics

Skateboarding. Surf. Escalada deportiva. Estos deportes, cada uno con una subcultura radical, ahora han sido aceptados en los Juegos Olímpicos. Pero, ¿qué significa eso para cada deporte? ¿Y para los Juegos Olímpicos? Analizamos la historia de cada deporte y hablamos con algunas de sus celebridades más importantes, como Tony Hawk, Sofia Mulanovich y Emily Harrington para averiguarlo. “World Debut: de los forasteros a los Juegos Olímpicos,

Cómo ser un atleta olímpico con The Try Guys: se estrenará el 14 de julio, por el canal Oympics

The Try Guys asumen su desafío más grande hasta ahora, los Juegos Olímpicos. Míralos en cada episodio sumergirse en diferentes disciplinas y entrenar junto a atletas que saben lo que se requiere para ser un olímpico. Probarán su suerte en esgrima, escalada deportiva, breaking, natación artística y más. ¿Tendrán la habilidad para ganarse una medalla o fallarán miserablemente?

Break the Record: se estrenará el 22 de julio, por el canal Guinness World Records

Esta producción que se desarrollará en varios capítulos tiene a niños como protagonistas. Ellos tendrán como mentores a poseedores de títulos de Récord Guinness e intentarán emularlos.