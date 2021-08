Se despide de Tokio 2020 con una buena presentación. Marko Carrillo participó durante dos días en los Juegos Olímpicos en la modalidad de 25 metros pistola de velocidad masculino quedando en el puesto 18 de 26 participantes. El deportista peruano sumó un total de 572 puntos, siendo la tercera mejor de su carrera.

La competencia que se realizó en el Campo de Tiro de Asaka estuvo dividida durante dos días. El sábado Carrillo registró 288 puntos de 300 posibles divididos en 99 puntos en 8 segundos, 92 puntos en 6 segundos y 97 puntos en 4 segundos.

En el segundo día consiguió 284 puntos de 300 posibles que estuvieron divididos en 96 puntos en 8 segundos, 97 puntos en 6 segundos y 91 puntos en 4 segundos. Con este resultado final, el peruano no logró clasificar debido a que debía quedar entre los seis mejores para avanzar de ronda.

Cabe destacar que es la segunda participación de Marko Carrillo en unos Juegos Olímpicos. El tirador peruano debutó en Río 2016; y, en declaraciones a la prensa luego de culminar en Tokio 2020, hizo referencia a como la modalidad de 25 metros de pistola rápida se ha convertido en su especialidad.

“Los Juegos Olímpicos tienen una sensación especial siempre, yo recién estoy especializado en esta modalidad. En Rió 2016 la practiqué porque estaba clasificado, ahora me he especializado en esta modalidad”, sostuvo el deportista especializado en tiro.

Respecto a su participación, Marko consideró que pudo lograr más de lo que dio: “La sensación de dolor, incomodidad, insatisfacción que los resultados no se hayan dado en puntos reflejando el trabajo que he venido haciendo. Creo que he dado lo mejor de mi en etapa de preparación y ahora en el evento no ha salido como esperaba. Es latente que el rendimiento no sea el óptimo, pero no es lo que esperaba. Ahora estoy analizando las cosas porque han sido temas puntuales”.