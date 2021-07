El Team Perú sigue con posibilidad de alcanzar una medalla en surf en Tokio 2020. Lucca Mesinas avanzó a cuartos de final de la competencia, luego de imponerse al italiano Leonardo Fioravante la madrugada de este lunes en Perú y tarde japonesa.

Mesinas tuvo una sobresaliente presentación y alcanzó un puntaje de 10.77 contra los 8.86 del europeo. El tablista de 25 años, ahora, deberá prepararse para enfrentarse al australiano Owen Wright este mismo lunes desde las 6:48 p.m. (hora peruana), en la playa de Tsurigasaki.

Diferente resultado tuvo Miguel Tudela, que rindió de gran forma en el mar. Incluso, en un momento de la serie, el peruano le sacó una ventaja considerable al japonés Hiroto Ohhara, que se lució en los últimos minutos con una impresionante maniobra y remontó: 10 contra 9.63 fue el puntaje final.

Miguel Tudela le dijo adiós a Tokio 2020. (Foto: IPD)

En horas de la tarde del domingo, Sofía Mulanovich enfrentó a Carissa Moore, lo dejó todo en el mar, pero no le alcanzó, quedando eliminada. ‘Sofi’ inició el ‘heat’ ubicándose como primera, pero luego las condiciones no le favorecieron y no llegó la ola que tanto esperaba. Moore, excampeona del mundo, logró tomar una larga derecha y se llevó la serie.

En tanto que Daniella Rosas se quedó con las ganas de continuar al no superar la etapa de repechaje en surf femenino de los Juegos Olímpicos.