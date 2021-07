La badmintonista nacional debutará en Tokio 2020 el viernes 23 de julio, en el Grupo D ante la tailandesa Busanan Ongbamrungphan, en la Plaza Deportiva Musashino Forest, sede que ya reconoció hace unos días junto al entrenador principal de la selección, Francisco Álvarez.

“No quiero que se acabe esta experiencia. Me siento en un buen momento. Me toca competir contra deportistas muy buenas y daré lo mejor que tengo. Siento un orgullo gigante por representar a mi país. Me doy cuenta de que todos los sacrificios que hice han dado frutos. Hay momentos en los que uno quiere tirar la toalla, pero siempre está el apoyo de la familia. Ellos me empujan a sacrificarme y a ser disciplinada. No importan cuantas veces te caigas al piso, hay que levantarse”, declaró Macías.

Daniela Macías.

“Gracias al Polideportivo 2, estoy en unas olimpiadas. No teníamos donde entrenar y nos conformábamos con las canchas mal hechas en el Estadio Nacional. El Bádminton ahora tiene una casa, donde tenemos un gimnasio solo para nosotros, es increíble. He viajado por muchas partes del mundo - entre África, Europa, Sudamérica, Centroamérica - y nuestro coliseo es el mejor”, agregó

A sus 23 años, la deportista confía en regalarle una medalla al país. Estuvo cerca de lograrlo en los Juegos Panamericanos Lima 2019, junto a su pareja Danica Nishimura, con la perseverancia que las caracteriza.

