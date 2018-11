'​Tigresa del Oriente' lanza canción sobre Leyla Chihuán

La 'Tigresa del Oriente' lanzó canción sobre Leyla Chihuán, conocida cantante peruana quiso aprovechar críticas sobre la exvoleibolista de la selección peruana para dedicarle el tema musical 'Estamos Chihuán', en clara referencia a sus comentarios sobre el sueldo que percibe como congresista de la repúblicas.

'Estamos Chihuán'

'Estamos Chihuán' reza el coro que se viene haciendo popular en internet debido a la gran cantidad de seguidores con los que cuenta la 'Tigresa del Oriente'. Como se recuerda Leyla Chihuán habló sobre el sueldo que recibe del Congreso de la República, el cual, asegura, no le alcanza para el ritmo de vida que llevo.

'Mi motivación no es económica, (el dinero) yo tengo lo que tengo desde antes de entrar al Congreso. Mis hijos están asegurados, en su colegio y su universidad, desde antes de entrar al Congreso. Yo no vivo enteramente de lo que se gana en el Congreso, para el ritmo de vida que llevo, no me alcanza. Entonces, en el Congreso yo hago, sobretodo, una gran labor, y no solo en Lima sino también en el interior del país, una gran labor social', afirmó.

Cabe señalar que Leyla Chihuán percibe un sueldo de 15 mil 600 soles, del cual se la hacen los descuentos de ley. Aparte, recibe un concepto por gastos operativos, que asciende a los 8 mil soles, es decir, la exdeportista recibe aproximadamente 23 mil soles mensuales.