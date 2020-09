‘La Roca’ la pasó mal. Dwayne Johnson dio a conocer que su familia y él se contagiaron de COVID-19 Mediante un largo video de Instagram, la leyenda de la lucha libre dio a conocer los complicados momentos que pasaron por esta enfermedad.

“Quería darles a ustedes una pequeña actualización útil sobre las cosas que han estado sucediendo durante las últimas dos semanas y media o tres. Así que la actualización es la siguiente: mi esposa Lauren, mis dos niñas y yo, todos hemos dado positivo por COVID-19 “, contó el estadounidense.

“Podría decirles que esta ha sido una de las cosas más desafiantes y difíciles que hemos tenido que soportar como familia, y también para mí personalmente”, añadió The Rock, multicampeón en la WWE, la empresa de lucha libre más importante del mundo.

“Dar positivo por COVID-19 es muy diferente a superar lesiones desagradables, ser desalojado o incluso estar en quiebra, lo que he estado más de unas pocas veces”, indicó Johnson, de 48 años.

The Rock, asimismo, comparó la situación como una patada en el estómago. “Desearía que fuera solo yo quien dio positivo, pero no fue así, fue toda mi familia, así que esta fue una verdadera patada en el estómago. Pero estoy feliz de decirles que nosotros como familia estamos bien. Estamos en el otro extremo, estamos en el otro lado. Ya no somos contagiosos y, gracias a Dios, estamos sanos. Hemos superado el COVID-19 de forma más fuerte y saludable”, informó.