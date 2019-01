Viral: Guardia negó paso a Roger Federer por no tener acreditación

Un video se ha vuelto viral previo a la eliminación de Roger Federer en el Australian Open, durante la previa a los octavos de final el suizo intentó ingresar a los camerinos del recinto deportivo, pero un guardia de seguridad le terminó impidiendo el paso porque el tenista no llevaba puesto la acreditación del la ATP.

Al volver de un entrenamiento previo a su partido con Stefanos Tsitsipas, Roger Federer quiso entrar en el vestuario sin su acreditación y un agente de seguridad cumplió con su deber prohibiéndole el paso. El tenista helvético tuvo que esperar que uno de sus entrenadores llegará con su carnet para poder ingresar.

A guard stops #Federer, asks for ID

Sportshero waits

ID arrives, he gets entry

No one else bothers

India

If asked for ID, a celebrity creates ruckus

Dialogue -Tu nahi janta main kaun hun?

Ten more jump in

Guard loses his job

PS: Guard would have asked for selfie, not the ID pic.twitter.com/EzeXt6L8Yr

— Arun Bothra (@arunbothra) 21 de enero de 2019