Novak Djokovic vs. Dominic Thiem juegan EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE este domingo 2 de febrero del 2020 por la final del Australian Open 2020 desde el Rod Laver Arena de Melbourne, Australia a partir de las 3:30 a.m. (hora peruana) y que será transmitida por ESPN para Latinoamérica y también a través de su señal en Streaming para sus suscriptores. No te pierdas esta gran final entre dos de los mejores exponentes en superficie rápida como ha sido este torneo.

Novak Djokovic, que defiende el título ganando en el Abierto de Australia el año pasado, se ha mostrado sólido como una roca desde el inicio del torneo, y defenderá el domingo en la final su corona, de una competición que ha ganado siete veces, ante uno de los líderes de la nueva generación del tenis, como es esl austriaco Dominic Thiem.

Novak Djokovic vs. Dominic Thiem EN VIVO | Final Australian Open 2020 | Horarios y canales en el mundo

Perú 3:30 a.m. | ESPN

USA - Los Ángeles 12:30 a.m. |

México 2:30 a.m. |

Colombia 3:30 a.m. |

Ecuador 3:30 a.m. |

USA - Miami 3:30 a.m. |

Bolivia 4:30 a.m. |

Venezuela 4:30 a.m. |

Argentina 5:30 a.m. |

Brasil 5:30 a.m. |

Chile 5:30 a.m. |

Paraguay 5:30 a.m. |

Uruguay 5:30 a.m. |

España 9:30 a.m. |

El serbio saldrá muy motivado, ya que el título le serviría recuperar el puesto de número uno mundial que cedió a Rafael Nadal al final de la pasada temporada.

Un decimoséptimo trofeo de Grand Slam le acercaría además a Roger Federer (20) y al propio Nadal (19) en la carrera por el récord de títulos de torneos grandes que mantienen los tres hombres.

‘Djoker’ reconoció que los dos días de descanso antes de la final serán muy valiosos contra Thiem, que solo tendrá una jornada de reposo tras haber eliminado el viernes en semifinales al alemán Alexander Zverev.

Además, el austríaco jugó el miércoles más de cuatro horas contra Nadal, con tres sets ganados en el tie break, mientras que el viernes disputó de nuevo, y ganó, dos juegos decisivos contra Zverev para imponerse en 3 horas y 42 minutos.

En total, Thiem ha pasado 18 horas y 15 minutos luchando en la pista, cuando Djokovic hizo las seis rondas en 12 horas y 29 minutos, es decir casi seis menos.

Además, Djokovic se presentará con su récord de siete títulos en Australia, lo que Thiem tendrá probablemente en la cabeza.

El serbio está además en posición de convertirse en el tercer jugador de la historia en imponerse ocho veces en el mismo torneo de Grand Slam (ha ganado en Melbourne en 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 y 2019), tras Nadal en Roland-Garros (12) y Federer en Wimbledon (8).

Pero Djokovic desconfía mucho de su futuro rival, que ya tiene seguro ocupar la cuarta posición en el ránking mundial el lunes y que podría incluso desplazar a Federer de la tercera, su mejor clasificación, si gana el título.

Recordemos que Thiem ganó el año pasado el Masters 1000 de Indian Wells sobre superficie dura, derrotando a Federer en final.

Novak Djokovic vs. Dominic Thiem EN VIVO | Final Australian Open 2020 | Aquí se jugará el partido

TE PUEDE INTERESAR