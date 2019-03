Tenista colapsó en pleno partido y tuvo que retirarse | VIDEO

El tenista español de origen austriaco, Nicola Kuhn, colapsó en un partido en el que se enfrentaba al alemán Mischa Zverev, por el Masters 1000 de Miami.

El duelo iba 6-4, 5-7 y 2-2 cuando el tenista español cayó al suelo en el quinto juego y no pudo levantarse, por lo que se retiro del partido.

Nicola Kuhn recibió la asistencia de un fisioterapeuta, ya que sufría calambres en todo el cuerpo. El tenista no podía más y dejó el duelo.

Tennis can be a BRUTAL sport



2hrs+ into his match with Mischa Zverev, Nicola Kuhn collapses with cramp... Get better soon, Nicola #MiamiOpen pic.twitter.com/2psBLAyTre