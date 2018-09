Serena Williams tildó de "ladrón" a árbitro en final de US Open

El título de la tenista japonesa, Naomi Osaka, se vio embarrado por el comportamiento de la leyenda Serena Williams quien tuvo durante la final del US Open distintos pasajes de ira incontrolable contra los árbitros a quienes acusó de haberle 'robado' puntos.

Todo empezó cuando Carlos Ramos, considerado uno de los mejores jueces de tenis a nivel mundial, sancionó a Williams por supuestamente haber recibido una indicación de su entrenador Patrick Mouratoglou, quien se encontraba sentado en el box estadounidense, situación que esta totalmente prohibida.

A Serena se le restó un punto y ello desató su furia contra el Ramos a quien gritó: “Me levantó el pulgar y me dijo: ¡Vamos!. Yo no hago trampas para ganar. Preferiría perder. Sólo te lo digo. Me has robado, me debes una disculpa nunca hice trampas en mi vida, tengo una hija y sólo hago lo que es correcto. Eres un ladrón y un mentiroso. Me debes una disculpa”.

Esta reacción no fue aceptada por el árbitro que decidió sancionarla una vez más con un juego, dejando el marcador 5-3, a lo que la 'Diosa de Ébano' respondió:"¿Me vas a quitar esto porque soy una mujer?".

Dicha medida influyó para que finalmente su rival, Naomi Osaka venciera por 6-2 y 6-4, llevándose así el titulo del US Open 2018 en medio de una ceremonia donde su tristeza y enojo fueron realmente notables por lo ocurrido. "Por favor, no abucheen más, no quiero hablar de nada más", manifestó Williams en su declaración post-partido. Osaka dijo: "Lo siento, sé que estabais apoyando a Serena. Era más importante para mí jugar la final contra ella que ganarla. Gracias por estar al otro lado de la pista".

