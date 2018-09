Roger Federer y su insólita explicación tras su eliminación del US Open

En el US Open, Roger Federer mostró dos facetas totalmente diferentes frente a rivales australianos. Ante Nick Kyrgios, tuvo una actuación brillante, logrando además un punto de ensueño. En el siguiente encuentro, contra John Millman firmó uno de sus peores partidos quedando eliminado del Abierto de Estados Unidos.

Abatido por haber quedado fuera de competencia, el ganador de 20 títulos de Grand Slam ensayó un argumento insólito y culpó al "excesivo calor" (se jugó de noche) por la derrota ante Millman.

"Por alguna razón, esta noche tuve problemas en las condiciones ambientales. Es una de las primeras veces que me sucede. Hacía mucho calor esta noche. Sentí que no podía respirar. No había circulación del aire en absoluto", se excusó.

El tenista suizo de 37 años confesó que durante el encuentro se sintió sin energía y bastante incómodo. "Sudas más y más por lo que a medida que el partido avanza, pierdes energía. Cuando sientes así, todo está acabado, no tienes capacidad de reacción", apuntó.

Tan mal la pasó Roger Federer en el choque contra John Millman que admitió que lo único que deseaba es que el partido finalizara.

"John (Millman) fue capaz de manejarlo mejor. Él proviene de uno de los lugares más húmedos de la tierra, Brisbane. Sabía que me esperaba un duelo difícil. Quizás cuando sientes así, empiezas a perder posibilidades. Eso fue decepcionante. En cierto modo, deseaba que el partido terminara", reconoció.

