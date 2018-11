Roger Federer gana y avanza a semfinales del Torneo de Maestros

Funcionó como un reloj suizo. Roger Federer, tercero en el ranking mundial ATP, clasificó a las semifinales del Torneo de Maestros o también denominado Master de Londres al vencer al sudafricano Kevin Anderson por dos set a cero, con parciales 6-4 y 6-3, respectivamente, en 77 minutos.

Ahora, Federer como primero del Grupo "Lleyton Hewitt", esperará mañana al vencedor del Grupo "Guga Kuerten", para saber quién será su rival en semifinales.

El serbio Novak Dkojovic (1°), ya clasificado y que se enfrenta contra el croata Marin Cilic (7°), tiene todas las opciones para acabar primero de su grupo y evitar así a Federer hasta una posible final este domingo.

Esta será la décimo quinta vez que Federer clasifica a semifinales y sigue en la lucha por ganar su sétima Copa de Maestros, que sería su título 100 en el ATP Tour. "No estoy pensando en el número 100. No dejaré que eso se me meta en la cabeza, que me vuelva loco porque podría ser algo que me emocione y por lo que sintiera una presión extra", confesó Federer.