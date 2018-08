Enfrentados: Roger Federer y la dura crítica contra Gerard Piqué

Hace una semana, una noticia remeció el mundo del tenis: el formato de la Copa Davis, el torneo más importante de naciones en el deporte blanco, cambió por completo debido a una iniciativa de Gerard Piqué y su grupo inversor aliado. Las críticas no tardaron en llegar y uno de los que explotó fue Roger Federer.

El mejor deportista en la historia del tenis disparó contra Gerard Piqué: "Estas próximas semanas pueden ser muy interesantes. No he hablado con él, pero admito que resulta extraño ver a un futbolista entrometerse en el negocio del tenis. Y cuidado, la Copa Davis no puede convertirse en la Copa Piqué", dijo Roger Federer según ha informado el Diario AS y Daily Mirror.

La molestia de Roger Federer es clara y parte de un motivo principal. El tenista es creador de la "Laver Cup", torneo que reúne al mejor equipo de Europa y otro del resto del mundo, que la temporada pasada se disputó en Praga y ahora será en Chicago. Lamentablemente para él, este año coincide con la fecha en que se realizará la Copa Davis.

"Estoy a favor de las innovaciones. Nuestro deporte necesita pensar un poco fuera de lo normal para innovar. Pero es un poco como un juego de Jenga (el rompecabezas de construcción de la torre): debes tener cuidado de no quitar el ladrillo que derribará todo el edificio", señaló Roger Federer en su momento sobre este importante cambio.

