Federar se consagró campeón del Masters 1000 de Miami y obtuvo su título 101

Este domingo 31 de marzo el reconocido tenista, Roger Federer, demostró que sigue vigente a sus 37 años tras conquistar el Masters 1000 de Miami luego de superar con facilidad al estadounidense John Isner en sets corridos, 6-1 y 6-4. El deportista europeo conquistó así el título 101 de su prolífica carrera y el cuarto en la ciudad de la Florida.

El primer set duró apenas 25 minutos y fue una paliza de Federer sobre un norteamericano que se vio superado de inicio a fin, a pesar de que llegaba como defensor del título y los seguidores esperaban un duelo más parejo. La final terminó en apenas 1 hora y tres minutos, tras el 6-4 en el segundo y un punto final que necesitó del popular 'Ojo de Halcón' para darle algo de misterio a un partido que siempre dominó el suizo.

"Fue un arranque de ensueño que me sirvió para relajar los nervios", aseguró el campeón que además del trofeo se embolso un premio de 1,3 millones de dólares.

A nice moment between two finalists @JohnIsner | @rogerfederer | #MiamiOpen pic.twitter.com/AKB1CSVf6d

Cabe señalar que Federer se convirtió en el tenista con más finales de Masters 1000 (50) superando a Rafel Nadal y está a ocho títulos de Jimmy Connors, tenista más laureado de la historia.

The four time @MiamiOpen champion has a message for you @rogerfederer | #MiamiOpen pic.twitter.com/U59tIaujKh

— ATP Tour (@ATP_Tour) March 31, 2019