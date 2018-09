Rafael Nadal abandona lesionado y Del Potro jugará final del US Open

Rafael Nadal se vio obligado a abandonar por lesión su partido de semifinales del Abierto de Estados Unidos ante el argentino Juan Martín del Potro. Lesión no dejó tranquilo al español, que a pesar del esfuerzo, no pudo lidiar con el dolor y lo que representaba una semi de US Open.

'Torre de Tandil' va por el trofeo

Rafael Nadal, que tuvo que ser atendido en su rodilla derecha en varias ocasiones, terminó retirándose al final del segundo set, cuando perdía por 2 a 0 (7-6 y 6-2). El argentino Juan Martín Del Potro mantuvo su juego sin complicaciones mientras el 'Rafa' luchaba con el dolor.

¡Terrible! Nadal no encuentra el rumbo ante Del Potro en la semifinal del #USOPENxESPN y se desquita con su rodilla, ¡y con una botella! pic.twitter.com/i8afZRQJmv — SportsCenter (@SC_ESPN) 7 de septiembre de 2018

Juan Martín Del Potro jugará la final del US Open contra el vencedor del cruce entre el serbio Novak Djokovic al japonés Kei Nishikori. Argentino se había llevado la primera manga en el tie break por 7-6 (7/3) cuando, en la segunda, el español recibió atención médica en el cuarto juego por segunda vez y se vio obligado a abandonar tras perder el el set por 6-2.

'No es la mejor manera de ganar un partido. Me encanta jugar contra Rafa porque es la mayor batalla de este deporte y no me gusta verle sufrir en la pista como hoy. Estoy triste por él. Significa mucho para mí estar de nuevo en la final. No esperaba jugar otra final (de Grand Slam) y significa mucho hacerlo en mi torneo favorito. Mis mejores recuerdos son en esta pista, en 2009, cuando gané a Rafa y luego a Roger (Federer). Me encanta jugar aquí, gracias a todos por crear una atmósfera fantástica', señaló Juan Martín Del Potro tras su victoria.