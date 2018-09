Osaka explica por qué lloró durante su premiación en el US Open 2018

El fin de semana, Naomi Osaka hizo historia en el tenis al vencer a Serena Williams por 6-2 y 6-4 y quedarse con el US Open 2018. Sin embargo, lo que más llamó la atención durante su premiación fue la incómoda sensación y lágrimas que la japones mostró, por ello ante la polémica que se desató en las redes sociales por el motivo de su tristeza, la nueva reina del deporte blanco dio detalles de la situación.

"Me sentí un poco triste, porque no estaba muy segura de si me estaban abucheando o si no era el resultado que querían", expresó Naomi Osaka quien también explicó que la situación se debió al escándalo que protagonizó Serena Williams con el juez de silla Carlos Ramos.

Además, Naomi Osaka agregó "También soy simpatizante de Serena, porque he sido fan de ella toda mi vida, y sabía lo mucho que la multitud quería que ganara. No sé, estaba muy emocionada allí arriba. Me sentí emocionada y sentí que tenía que disculparme", asegurando que pidió disculpas por la situación con los seguidores de Serena Williams.

Tras el buen triunfo sobre Serena Williams, Naomi Osaka reconoció que no sabe bien qué sucedió con su rival y el juez de silla, pues no ha tenido tiempo de leer las noticias. Con este título, la tenista japonesa se posicionará en el puesto 7 del ránking ATP.

