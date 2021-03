En racha. Cinco triunfos consecutivos hacen soñar en grande a Juan Pablo Varillas, primera raqueta peruana, quien venció a Federico Coria este jueves por el Chile Open y alcanzó sus primeros cuartos de final en un torneo ATP.

Tras derrotar 6-4 y 7-6 al argentino, número 81 del ránking ATP, ahora tiene entre ceja y ceja las semifinales del certamen sureño, dejó claro el tenista nacional desde Santiago.

“Trate de proponer, de imponer mi juego sobre el de él y felizmente se dio como lo planeamos. Por temas de cansancio y nervios me fui un poco para atrás en el segundo set. Luego subí un poco la intensidad y traté de imponer mi juego nuevamente”, indicó después de eliminar a Coria.

¡EXTRAORDINARIO VARILLAS!🇵🇪🏆



El peruano derrotó por 6-4 y 7-6 al argentino Federico Coria y se clasificó a cuartos de final. Los primeros QF en ATP de su vida 👀



🔜 El ganador entre Garín vs. Tabilo. pic.twitter.com/T2Zbh1u8K1 — Chile Open (@chile_open) March 11, 2021

Será necesaria una mejor presentación para no correr el riesgo de quedar fuera, reconoció Varillas, que debutará en cuartos de final del ATP 250 Chile Open ante Christian Garín o Alejandro Tabilo, llave que se resolverá esta tarde.

“Va a ser importante que saque mucho mejor que hoy, creo que eso es un punto clave. Con cualquier que me enfrente mañana será clave mi saque y que tome la iniciativa, y pueda mandar todo el tiempo que tenga el servicio”, admitió.

“El que me toque (Garín o Tabilo), trataré de dar lo mejor de mí y sacar la mejor versión. Hace mucho que no ganaba cinco partidos seguidos, estoy tranquilo, me estoy recuperando de la mejor manera. Hice una muy buena pretemporada”, agregó nuestro representante, actual puesto 171 del mundo.