El momento de la terrible lesión de Juan Martín del Potro [Video]

El tenista argentino Juan Martín del Potro vive momentos difíciles tras la aparatosa caída que sufrió ante el croata Borna Coric por los octavos de final del Máster 1000 de Shanghái. Los estudios de los médicos detallan que la "Torre de Tandil" sufre una fractura en la rótula de la pierna derecha y quedó fuera del próximo Máster de Londres.



Momentos difíciles

"Es un momento muy difícil. Siento mucha tristeza, es un golpe duro que me deja sin fuerzas anímicamente. Se me hace muy difícil volver a estar en recuperación, no lo esperaba", dijo Juan Martín Del Potro en un comunicado.

Con esta lesión en el Máster 1000 de Shanghái, el tandilense acumula un historial de lesiones, pero la fractura de rótula es inédita para él. Es también un caso llamativo para el tenis, ya que es más normal en deportes de contacto.

Los próximos estudios que se realice Juan Martín del Potro y la decisión a la que llegue con los médicos serán fundamentales para estimar los plazos de recuperación.

