El tenista británico Andy Murray confirmó que no podrá participar del Abierto de Australia 2021. El ex número uno del mundo, que se contagió de COVID-19, no pudo cumplir los requisitos de bioseguridad que pidieron los organizadores del primer Grand Slam del año.

“Me duele decir que no voy a viajar a Australia para competir en el Abierto de Australia”, comunicó Andy Murray a la prensa británica que esperaba verlo en el primer Grand Slam del año.

“Hemos estado en constante diálogo con los organizadores para tratar de encontrar una solución que permitiera alguna forma de cuarentena viable, pero no pudimos hacerla funcionar”, agregó el tenista.

Andy Murray, de 33 años, anunció el pasado jueves que había sido víctima de la segunda ola de coronavirus y tras confirmar su positivo inició su autoaislamiento en su domicilio de Londres.

El tenista no ha podido abordar el vuelo chárter que dispuso la organización del Abierto de Australia, situación que complicó sus opciones de llegar a tiempo para completar el periodo de cuarentena obligatorio de 14 días según los protocolos sanitarios.

Murray esperaba recuperar sus posiciones en este Grand Slam, pues actualmente se encuentra en el puesto 123 del mundo. Incluso había cancelado su participación en el Abierto de Delray Beach, en Florida, para reducir el riesgo de contraer COVID-19.