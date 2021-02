Apenas 20 mil personas disfrutarán del Super Bowl LV en vivo desde el James Stadium de Tampa Bay. Pero esto no significa que aquellos que lo veremos desde casa no podamos disfrutar de la final. Todo lo contrario, con estas ideas de snacks y piqueos te ayudamos a que comas delicioso mientras ves el juego entre los Kansas City Chiefs y los Tampa Bay Buccaneers , a The Weeknd en el Halftime Show y los comerciales. ¡Provecho!

1. Alitas de pollo picantes

Alitas de pollo picantes. (Foto: Shelby L. Bell | Flickr)

Ingredientes:

20 alas de pollo sin la punta

125 g de mantequilla derretida

7 cucharadas de salsa picante de botella (como Tabasco)

¾ taza de puré de jitomate

1 ½ cucharadita de chile en polvo

1 cucharadita de pimienta roja de cayena

Preparación:

Precalienta el horno a 190 °C. Hornea las alas en una charola durante 30 minutos, o hasta que estén bien cocinadas y doradas. Mezcla la mantequilla, la salsa, el chile y la pimienta roja en un tazón pequeño. Bate bien. Sumerge las alas en la salsa y sacude para retirar cualquier exceso de la misma. Regrésalas a la charola. Reduce la temperatura del horno a 120 °C y hornea durante otros 15 minutos.

2. Guacamole

Guacamole. (Foto: Freepik)

Ingredientes:

2 aguacates

1/2 limón, su jugo

2 cucharadas de cebolla picada

1/2 cucharadita de sal

2 cucharadas de aceite de oliva

Preparación:

Corta los aguacates en mitades. Retira los huesos y saca la pulpa a cucharadas colocándola en un tazón. Utiliza un tenedor para machacar los aguacates. Incorpora el jugo de limón, cebolla, sal y aceite de oliva. Tapa y refrigera durante 1 hora antes de servir.

3. Pizza casera

Pizza casera. (Foto: Pixabay)

Ingredientes:

1 taza de harina

1 huevo

1/2 barrita (45 gramos) de mantequilla o margarina

½ cucharadita de sal

Leche fría para amasar

3 Jitomates

1 pizca de sal

1 pizca de orégano seco en polvo

1 taza de queso Oaxaca o asadero, rallado

Carnes frías y verduras al gusto

Preparación:

Mezcla harina, huevo, mantequilla y sal. Amasa y agrega leche conforme sea necesario para lograr una pasta suave y manejable. Extiende la masa con un rodillo sobre una superficie plana y enharinada. Acomoda la masa sobre una charola ligeramente engrasada. Sobre la masa se vierte la salsa y luego el jamón, el pepperoni, el salami, los champiñones o de lo que se quiera hacer la pizza. Asa los jitomates en un comal caliente, pélalos y licúalos junto con la sal y el orégano. Vierte la salsa sobre la masa extendida, agrega queso, carnes frías y/o verduras al gusto. Se hornea a fuego medio de 15 a 20 minutos.

4. Dip de queso crema con tocino

Dip de queso crema con tocino. (Foto: waylincooks | Instagram)

Ingredientes:

4 rebanadas de tocino

225 g de queso crema, suavizado

1 taza de mayonesa

225 g de queso suizo, rallado

2 cebollitas cambray, finamente picados

4 galletas saladas, machacadas

Preparación:

Cocina el tocino en un sartén a fuego medio hasta que quede dorado. Escurre la grasa, desborona y reserva. En un tazón chico de vidrio, mezcla la mayonesa con el queso crema hasta lograr una consistencia homogénea. Incorpora el queso suizo, cebollín y tocino. Calienta la mezcla dentro del microondas por 2 minutos. Retira y revuelve bien. Regresa el tazón al microondas y cocina de 2 a 4 minutos más. Espolvorea las galletas saladas machacadas encima. Sirve caliente y acompaña con galletas saladas.

5. Limonada especial

Limonada especial. (Foto: USI)

Ingredientes:

6 limones sin semilla

Ralladura de 1 limón

2 litros de agua

1/2 taza de azúcar

Preparación:

Ralla la cáscara de 1 limón, exprime el jugo de 5 limones y corta 1 limón con todo y cáscara en rebanadas delgadas. Disuelve el azúcar en el agua, agrega el jugo, ralladura y rebanadas de naranja. Refrigera y sirve bien fría.