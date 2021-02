Sofía Mulanovich está dentro de la historia del deporte peruano. El surfing latinoamericano alcanzó la gloria en el 2004 gracias a ella. Fue la primera representante (contabilizando rama masculina y femenina) de nuestra región en alcanzar el título de la Liga Mundial de Surf (WSL, por sus siglas en inglés) y en ese mismo año conquistó el Mundial de la Asociación Internacional de Surf (ISA), la entidad que regula los campeonatos a nivel de selecciones.

Mulanovich es sinónimo de grandeza acá, en Australia, Hawái, Estados Unidos, Brasil o en cualquier rompiente del mundo. Y lo demostró al salir del retiro en el 2018, para un año después en el Mundial ISA de Japón volver a tocar la gloria. En el certamen donde compitieron grandes estrellas de la WSL como Stephanie Gilmore (AUS), Courtney Conlogue (AUS), Carissa Moore (EE.UU.), Tatiana Weston-Webb (BRA), Silvana Lima (BRA), entre otras más.

La ‘Gringa’ demostró una vez más que es talento puro y se ganó la opción de buscar su pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la siguiente edición del ISA, en El Salvador. Debido a la crisis sanitaria, el año pasado, el evento no se realizó y se aplazó para este 2021, entre mayo y junio en las playas El Sunzal y La Bocana. Hasta hace cinco días, la ‘Reina de Punta Hermosa’ se estuvo preparando, pero sorpresivamente, el cambio de directiva en la Federación Deportiva Nacional de Tabla (FENTA) le ha despojado de su boleto ganado con justicia y ahora denuncia una traición de parte de la entidad que debería arroparla y mantener el sueño de luchar por una medalla en los JJ.OO.

¿La Federación Deportiva Nacional de Tabla (FENTA) te envió una comunicación directa acerca de que tenías que competir en un preliminar para estar en el Mundial ISA?

Me enteré de esta triste noticia a través de Instagram. Por el comunicado de la FENTA que emitió a través de esta red social.

¿Venías conversando con la pasada directiva de la FENTA, sobre tu participación en el evento que se desarrollará en El Salvador?

Yo tenía una buena comunicación con la FENTA hasta hace cinco días que cambió la directiva. Con los grupos de trabajo que estaban comandadas por Beto Figari y Alfredo Conterno. Ellos fueron las dos últimas directivas y todo estaba en orden, en proceso. Inclusive yo tenía mi pasaje pagado para el 2020, hasta mi estadía. Contaba con todo hasta antes que pare el mundo. Todavía soy parte del Programa Tokio 2020 y me acaban de aprobar el presupuesto para esta nueva etapa y también para el Mundial ISA de este año.

¿El presupuesto que maneja el Instituto Peruano del Deporte (IPD)?

Exacto. Es el proyecto de apoyo que maneja el IPD para los deportistas que luchan por clasificar o ya tienen el boleto a los Juegos Olímpicos. Entonces, si tengo todo esto aprobado, no entiendo la decisión de la FENTA.

¿La nueva directiva está realizando una especie de torneo clasificatorio para el Mundial ISA de El Salvador?

El Mundial ISA del 2019 que gané en Japón también eran clasificatorio a Tokio 2020, pero la única región que no tenía esa opción era Sudamérica por los Panamericanos. Entonces, básicamente yo ganando se me prometió y obviamente era justo, de que vaya al siguiente ISA como campeona mundial defensora a buscar el pase a los Juegos Olímpicos. No tiene ningún sentido no darme esa opción. El ISA es la segunda entidad con mayor peso en el sistema de clasificación del surf a los JJ.OO. Si ahorita se cancela el Mundial, yo voy como primera peruana. De Frente. Tiene más peso que los Juegos Panamericanos. No tiene sentido que yo esté en esta carrera, que tenga esta carrera, este camino y que me bajen sin ninguna razón.

¿Tuviste algún acercamiento con la actual directiva de la FENTA dirigida por Jaime Gensollen?

No ninguna. He tratado y nunca me respondieron. Me dijeron que me iban a llamar y nada. Lo único que he sabido de ellos es a través de los comunicados.

Hasta este domingo hay tiempo para confirmar participación en este clasificatorio, ¿Cuál es tu decisión?

No me voy a exponer a participar en este selectivo. No se sabe en que tipo de ola se va a competir, quiénes serán los jueces y a parte dicen que a pesar de que llegues a la final, igual tienes que ser evaluado por el comando técnico. En verdad yo no me voy a exponer. Es un evento donde la gente me quiere bajar. Mi cupo es mi cupo. Yo me lo he ganado a pulso. Yo soy la campeona mundial, la defensora de este evento. La FENTA me dio ese boleto, se comprometió a darme un cupo que yo me lo gané y es la misma entidad. Que haya cambiado de directiva, de personas, ese no es mi problema.

El comando técnico también tiene nuevos nombres… ¿Ya no está Gabriel Aramburú?

No. No hay nadie. Ha cambiado todo. Sé que Magoo de la Rosa está detrás del nuevo comando técnico, pero más de ello no.

Cuáles son los pasos que estás dando, ¿alguna comunicación con el IPD?

He hablado un poco con el presidente Gustavo San Martín (IPD), pero no sé. Todo esto me ha agarrado desprevenida. No sé cómo actuar. No sé quién me puede ayudar. He recibido muchísimo cariño de parte de todo el Perú. No hay ni un solo comentario negativo porque se dan cuenta de la injusticia que estoy viviendo. Pero no sé cuál será la solución. Es realmente muy frustrante lo que estoy pasando. Nunca me ha pasado esto y nunca pensé que me pasaría. Estoy buscando salidas.

¿Estuviste entrenando con normalidad previo a esta fatal noticia?

Estuve con el aspecto físico por Zoom y metiéndome al mar, probando mis tablas y corriendo olas muy similares a las de El Salvador. Me siento bien, preparada, lista, aunque estos últimos dos días me sentido pésimo, pero esto es más emociones que espero se controlen si se rectifican. La verdad que estoy súper dolida. He sido traicionada por mi propia federación, después de todo lo que he hecho por el deporte peruano, por el surfing peruano. Y no solo por eso, sino porque soy la campeona mundial. Es un título que tengo que defender.

Entonces llevas dos días sin entrenar…

Si esta pesadilla acaba pronto retomo las prácticas con las mismas ganas, con la misma fuerza. La oportunidad que se nos viene en El Salvador es una en la vida y estoy lista para tomarla, como siempre he estado cada vez que se me ha presentado una ocasión, siempre he sacado la garra, la camiseta por el Perú. Lo único que pido es que no me bajen, que no me quiten la oportunidad que me merezco.

Conversaste con algunos colegas, otros surfers.

Sí. Todos los surfers me apoyan porque entienden que es una injusticia lo que están haciendo. Por lo menos todos los surfers hombres y muchas de las mujeres, pero es así. Emocionalmente no me siento bien. Esperemos que todo salga bien y que reconozcan algo que me merezco.