Este domingo 16 de febrero se realizará el evento de WWE, NXT TakeOver Portland 2020 EN VIVO desde el Moda Center de Oregon. Sigue EN DIRECTO la transmisión minuto a minuto del PPV de la empresa más importante de lucha libre y revisa los horarios en el mundo, la cartelera completa de las luchas, predicciones y revisa la señal ONLINE a través de WWE Network y ELBOCON.PE.

NXT TakeOver Portland: Horarios en el mundo

6:00pm: México DF (México), Ciudad de Guatemala (Guatemala), Managua (Nicaragua), San José (Costa Rica), San Salvador (El Salvador), Tegucigalpa (Honduras)

7:00pm: Nueva York (Estados Unidos), Bogotá (Colombia), Lima (Perú), Panamá, Quito (Ecuador)

8.00pm: Caracas (Venezuela), La Paz (Bolivia), Puerto Rico, República Dominicana

9:00pm: Buenos Aires (Argentina), Montevideo (Uruguay), Santiago (Chile), Asunción (Paraguay)

00:00 (madrugada del 17 de febrero): Islas Canarias (España)

01:00 (madrugada del 17 de febrero): España

Triple H habla sobre la división femenina de NXT

Previo al evento de NXT Takeover, Triple H habló sobre la posibilidad de ver a mujeres protagonizando un main event. En conversación con Yahoo Sports, el gerente de la marca afirmó lo siguiente:

Es gracioso cuando la gente me pregunta sobre cómo me siento cuando las mujeres están en el main event. Cuando me fijo en todos los TakeOvers, me fijo desde el punto de vista general. Pienso que hay que fijarse en todos los aspectos y eso es lo que hace crear el gran momento, la reacción del público.

En WrestleMania 35, Becky Lynch, Ronda Rousey y Charlotte Flair estuvieron en el main event porque estaban en un posición que les permitía estar ahí. Consiguieron el mayor tiempo en televisión y el mayor push sólo por la reacción que lograron crear con el público.

Para mí, no se trata de un hombre o una mujer, tampoco de un tag team o de algo individual. Sea la storyline que sea y sea cual sea, la conexión más emocional que logres con el público, es lo que quiero ver en el último spot. Tú no pones la escena de la batalla final en mitad de la película y luego pones cualquier cosa para el final. Tienes que hacerlo en el orden correcto.

¿Cómo ver ONLINE NXT TakeOver Portland 2020?

El PPV NXT TakeOver Portland 2020 lo podrás seguir EN VIVO a través de WWE Network, cuya señal en HD transmitirá todas las batallas desde el Pre-Show. Además, puedes ver la transmisión ONLINE a través de ELBOCON.PE.

WWE NXT TakeOver Portland 2020: Cartelera completa

Campeonato de NXT: Rhea Ripley (c) vs. Bianca Belair.

Finn Bálor vs. Johnny Gargano.

Campeonatos por Parejas de NXT: The Undisputed Era (Bobby Fish and Kyle O’Reilly) (c) vs. The BroserWeights (Matt Riddle and Pete Dunne).

Campeonato de NXT: Adam Cole vs. Tommaso Ciampa.

Street Fight: Dakota Kai vs. Tegan Nox.

Campeonato Norteamericano de NXT: Keith Lee vs. Dominik Dijakovic.