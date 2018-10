Se confirma la primera baja peruana para el UFC Argentina

Se confirmó la primera baja peruana para el UFC Argentina a desarrollarse el próximo 17 de noviembre en Buenos Aires. Enrike Barzola fue sometido a una operación y el tiempo de recuperación no le dará para llegar en condiciones a su combate contra Nad Narimani.

A recuperarse

'Saldré más fuerte después de vencer esta batalla que fue empeorando, He estado luchando desde hace unos días con esta lesión en el brazo. Quiero decir a mi oponente Nad Narimani Official que me gustaría pactar la pelea para otra fecha, y también las disculpas por no pelear contigo hermano. Los planes de Dios son perfectos, no pelearé este 17 de noviembre en Argentina, pero volveré más fuerte e inteligente, todo mi equipo American Top Team y todos los que me conocen saben que me exijo más de la cuenta. Ahora descansaré y disfrutaré cada momento con mi esposa y mi familia', esp parte de lo que escribió Enrike Barzola en Facebook.

Quien sí estará en el UFC Argentina será Humberto Bandenay, luchador nacional subirá al octágono el próximo 17 de noviembre. La propia empresa de MMA, se encargó de confirmar que el luchador peruano enfrentará al estadounidense Austin Arnett, en el Estadio Parque Roca de Buenos Aires.

Humberto Bandenay tiene un récord en la UFC de una victoria y una derrota ante el mexicano Gabriel Benítez en el evento UFC Chile, realizado en mayo de 2018. Luego de seis meses de inactividad, volverá a subir al octágono para cobrarse la revancha de la dolorosa derrota que sufrió ante el azteca y demostrar que es uno de los mejores luchadores nacionales.