Brutal pelea de MMA se viraliza por constantes caídas de los luchadores

Sangriento combate. Los espectadores del evento de MMA Z Promotions Fight Night 9, que se realizó en el ENMAX Centre de Lethbridge, de Canada, fueron testigos de un vistoso episodio en la pelea, en la que se enfrentaron e Chris Curtis y Matt Dwyer.

La pelea de MMA, que se decidió por decisión unánime, tuvo su pico más alto de violencia en el cuarto aslsato, en el que la sangre inundó el octágono, a tal punto de que ambos luchadores no podían mantenerse en pie y poder continuar con las acciones. Durante los tres primeros asaltos ambos peleadores tuvieron un feroz enfrentamiento pero en el cuarto Chris Curtis conectó Matt Dwyer con un violento cross de derecha que le provocó al segundo un sangrado nasal interminable.

El video del combate de MMA se ha vuelto viral debido a que mostraba a los dos luchadores cerca de uno de los laterales de la jaula donde se había formado un charco de sangre. Luego de varios intentos de agarres que no pudieron concretarse debido a los tropiezos, hasta que Curtis decidió pararse. "Hay mucha sangre", le dijo el estadounidense al referí, Mark Aparicio, después de resbalarse por segunda vez, mientras que Dwyer se levantaba con el rostro lleno de sangre.

"Animales", "Esto es como matarse unos a otros de forma legal en Estados Unidos" y "Este no es un deporte, sino matarse por dinero", fueron algunos de los comentarios de los usuarios en las redes sociales. Finalmente, Matt Dwyer, que aguantó y completó la pelea pese a tener un gran corte en la nariz, cayó por decisión unánime. Curtis, por su parte, se quedó con el título de peso mediano de la compañía de MMA y alcanzó su victoria número 20 (5 derrotas).

Here's the height of the Curtis/Dwyer crime scene. They were literally sliding around in all the blood. (no sound) pic.twitter.com/fHtyaUTxFT

— caposa (@Grabaka_Hitman) 26 de enero de 2019