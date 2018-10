La reprimenda del padre de Nurmagomedov tras los incidentes en el UFC 229

Dura sanción. El combate entre Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov en el UFC 229 no tuvo el final que se esperaba. Luego de que derrotará a McGregor por sumisión, Nurmagomedov, saltó del octágono y armó una verdadera batalla campal, por la cual sería severamente castigado por las autoridades de Nevada. Pero el peor castigo para Khabib Nurmagomedov, vendría por parte de Abdulmanap Nurmagomedov.

El padre de Khabib Nurmagomedov se pronunció sobre lo sucedido fuera del octágono y se mostró muy contrariado. "Voy a considerar esto con severidad y mis sanaciones serán más duras que las de la UFC. Le advertí. Para mí, lo más importante es la disciplina. Dentro del octágono puede hacer lo que quiera, pero afuera hay niños, mujeres, extraños", señaló el entrenador del 'Águila' para la agencia Tass.

Pero las palabras del padre del progenitor de Khabib Nurmagomedov no quedaron ahí. "Esta lucha tuvo lugar dentro del octágono. Ese es el espectáculo. Pero estoy categóricamente en contra de luchar fuera del octágono. Fuera del octágono, necesitas existir pacíficamente. Lucha en el octágono ", afirmó.

Abdulmanap Nurmagomedov también confesó que le pidió a Khabib Nurmagomedov que no hiciera luego del combate. "Le pedí a Khabib que no tocara a nadie, que no se metiera con nadie: 'tienes un rival, concéntrate en él y ya está'. Cuando Khabib agarró a McGregor con una llave de estrangulación, ese individuo comenzó a insultarlo, y luego Khabib saltó del octágono; eso es algo inaceptable, indeseable", indicó.

