Regresa la máxima competencia nacional del surf peruano, las olas esperan y todos nuestros atletas y comunidad están expectantes de quién se coronará campeón nacional del surf 2021. Al respecto, Jaime Gensollen Moreno, presidente de Federación Deportiva Nacional de Tabla (FENTA), indicó, que se encuentran realizando un plan de trabajo estratégico para desarrollar ese esperado circuito.

A su vez, Gensollen manifestó que el compromiso de la FENTA es con el desarrollo y la evolución de nuestros atletas nacionales. Por lo tanto, se encuentran realizando junto a un equipo de especialistas el seguimiento y apoyo respectivo para que puedan cumplir el sueño de acceder al WCT que es la primera división del surf mundial.

La edición del Circuito Nacional de Surf 2021 ha considerado las siguientes fechas:

• Punta Roquitas – 11 al 14 de noviembre

• San Bartolo – 25 al 28 de noviembre

• Cerro azul – 2 al 5 de diciembre

• Máncora - 16 al 19 de diciembre

Por su parte, Richard Navarrete Vocal técnico, destacó, que la primera fecha del Circuito Nacional de Surf 2021, COPA HELIOCARE, presentado por Motorola y auspiciado por Sky, G-Shock, Peugeot, Oakley, Big Head, Volcom, Trust, Town and country, Quiver, Shapers, desarrollarán las categorías de Junior, Open, Longboard, Sup Surf, Sup Race.

Asimismo, Navarrete hizo extensiva la invitación a los deportistas nacionales e inscribirse en las tiendas de Big Head Miraflores – Av. Benavides 1966 y Big Head Punta Hermosa – Calle Islas Ballestas S/N y en la página de la fenta en el siguiente link: https://www.fenta.com.pe/campeonatos/circuito-nacional

Fenta anuncia nuevo cronograma de actividades. (Foto: difusión)

Transmisión

Este importante evento nacional será transmitido por primera vez en vivo a través de los canales oficiales: www.bigheadstores.com y www.fenta.com.pe.