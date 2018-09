Ramset es campeón regional en Lima de Red Bull Batalla de los Gallos

Ramset fue el mejor de la jornada al coronarse campeón de la semifinal regional Lima 2018 de la Red Bull Batalla de los Gallos. El rapero limeño venció en la final al experimentado Stick y obtuvo un cupo para competir en la Final Nacional Perú 2018 que se llevará a cabo el 22 de setiembre en la Plaza de Acho.

No fue fácil para Ramset salir airoso de una competencia en la que 16 gallos dieron lo mejor de cada uno para clasificar a la Final Nacional Perú 2018. Con un estilo agresivo y encarador, supo dejar en el camino a freestylers como Zika, Jeico 4J, Papicha y Stick.

Así fue la final entre Ramset y Stick

(Mira la final a partir del 2:07:00)

"Me siento bendecido, creo que me lo merezco. Estoy alegre, entusiasmado y emocionado. Nunca he estado en una nacional, pero es mi sueño ganarla y voy a prepararme para eso. No quiero ser un gallo más que fue a la final. Quiero ganar la Final Nacional Perú 2018", expresó Ramset tras ganar la regional.

Será la primera vez que Ramset compita en una Final Nacional Perú 2018. Y es que el rapero limeño había intentado clasificar a este evento el año pasado; pero perdió apenas en la primera ronda. No obstante, esta vez todo salió a su favor y se coronó con el título regional.

También clasificaron

Junto a Ramset también consiguieron un cupo Piero Pistas y Stick, quien intentará volver a ser campeón nacional de la Batalla de los Gallos cinco años después. La última vez que logró esta distinción fue en 2013, cuando venció en la final a Gasper. De conseguirlo, será uno de los dos únicos gallos en ser bicampeón nacional junto al trujillano Jota.

Por otro lado, Jaze (MC Mochila) y Papicha no pudieron conseguir su boleto a la Final Nacional Perú 2018. El primer perdió en cuartos de final ante Stick; pero todavía le queda luchar por un cupo en la Liga Universitaria; el segundo, en cambio, llegó hasta semifinales, pero perdió ante Ramset y Piero Pistas.