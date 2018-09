Dota 2: Preventa de entradas para la Major Kuala Lumpur se agotaron en 3 horas

No se duda del enorme fanatismo de los asiáticos por Dota 2. En ese continente, los jugadores profesionales de eSports son considerados estrellar deportivas y tienen muchas apariciones en la televisión. La llegada de la primera Major a Malasia tenía altas expectativas debido a los detalles mencionados, pero no imaginaron que serían muchas, ya que las entradas de preventa se agotaron en apenas tres horas.

All tickets for the #KualaLumpurMajor pre-sale have SOLD OUT in less than 3 hours! Looks like we made the right choice with Kuala Lumpur. @pglesports pic.twitter.com/Lp4bWtxFmz

