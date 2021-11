La playa Señoritas, del distrito de Punta Hermosa, al sur de Lima, se vestirá de gala para recibir del 25 al 28 de noviembre la segunda parada del Circuito Nacional de Surf Copa Heliocare 2021, presentado por Motorola. Las impresionantes olas de Señoritas esperan a los mejores exponentes de la tabla nacional, que ya exhibieron su mejor nivel en la primera fecha, realizada en playa Redondo.

El campeonato nacional de surf es auspiciado por Sky, G-Shock, Peugeot, Oakley, Oakberry, Big Head, Volcom, Trust, Town and country, Quiver, Insta Bar, Volt, Sporade, Shapers, Mis Olas, Cielo y hotel Selina.

Más de un centenar de tablistas registró su inscripción para esta segunda parada de la Copa Heliocare 2021. El nivel de competencia genera una gran expectativa. Los ganadores de la primera parada parten como favoritos en Señoritas, pero el nivel mostrado entre las categorías Juniors, Open, Longboard, SUP Race y SUP Surf indica que no son pocos los que aspiran a ubicarse en el podio final de campeonato.

En tanto, así como en la primera fecha, esta segunda será transmitida íntegramente a través de las redes sociales de la Federación Deportiva Nacional de Tabla (FENTA), Big Head y de Mis Olas, para que todos los aficionados al surf puedan disfrutar del gran nivel y el talento que tiene el país en este deporte olímpico.

La reactivación del surf

El Circuito Nacional de Surf Copa Heliocare 2021, presentado por Motorola, regresó tras una para obligada por la pandemia del coronavirus. Luego de disfrutar las olas de Señoritas, los competidores irán a demostrar sus habilidades en Cerro Azul y será la playa de Máncora, departamento de Piura, la que corone a los campeones nacionales de la temporada.

Los premios a repartir durante el campeonato, a partes iguales en las categorías damas y varones, serán de $ 12 500 en pasajes aéreos nacionales e internacionales, y a cualquier destino de Sky Airline, para los ganadores de la categoría Open; $ 12 500 en premios de las marcas Big Head (Volcom, Oakley, Trust y Town and Country), $ 2 000 en relojes G Schock, 6 tablas Quiver. Además, Motorola ofrecerá un smartphone de su línea premium, Motorola Edge, a los tablistas de mejor esfuerzo durante cada evento.

Ganadores de la primera fecha

Sub-10

▪ Lorenzo de Osma 10.16

▪ Aissaa Chuman 9.67

Sub-12

▪ Facundo Castañeda 14.56

▪ Catalina Zariquiey 10.67

Sub-14

▪ Alejandro Bernales 14.26

▪ Camila Sanday 10.67

Sub-16

▪ Alejandro Bernales 13.23

▪ Sol Borelli 9.17

Sub-18

▪ Manuel Robles 16.17

▪ Sinai Borelli 11.24

SUP Surf

▪ Sebastián Gómez 15.67

SUP Race

▪ Giannisa Vecco

Longboard

▪ Lucas Garrido-Lecca 13.90

▪ Samantha Whu 9.90

Open

▪ Tomás Tudela 17.33

▪ Camila Sanday 13.16