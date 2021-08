A sus 33 años, la parabadmintonista Pilar Jáuregui cumplirá uno de sus más anhelados sueños: participar en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Esta será su primera olimpiada en el gran el debut de esta disciplina deportiva en los JJ.OO. La pasión de Pilar por los deportes comenzó desde muy pequeña. Practicó casi todos los deportes, desde fútbol hasta surf, incluso después de una lesión congénita en la cadera que la llevó a utilizar una silla de ruedas. Tras su operación, Pilar pensó que jamás volvería a practicar un deporte, sin embargo, al conocer el deporte adaptado encontró en el baloncesto y, posteriormente, el bádminton una oportunidad para representar al Perú por todo lo alto.

— ¿En qué momento te decides por el bádminton?

— En realidad ni yo misma lo sé (risas). En el 2015 fui a los Parapanamericanos de Toronto pero para jugar en el equipo de básquet, ahí perdimos por un punto la clasificación a los Paralímpicos de Río 2016. Ya cuando regresé a Lima me puse como meta obtener una medalla en Lima 2019. Todo comenzó con una invitación que me hace Pedro Pablo de Vinatea (tres veces campeón panamericano de parabádminton) y ya después me fue gustando un poco más, pero lo que más me atrapó fue la alta competitividad de las rivales extranjeras y la técnica, ahí fue que decidí tomarlo como una carrera y, además, se venía los Paralímpicos de Lima en donde participé y gané la medalla de oro. Yo llegué de casualidad al bádminton.

Pero el largo camino hacia la profesionalización de la deportista no hubiera posible sin el apoyo de sus padres, quienes la impulsaron a nunca tener límites y hacer lo que ella quería hacer. “Mis padres muchas me llevaban al campeonato de bádminton y cuando terminaba eso y me llevaban corriendo al de básquet y así. Ellos han estado en todo momento, me ayudaron mientras yo entrenaba, prácticamente, conocen a todas mis rivales (risas). La familia es el apoyo fundamental para cada persona, uno debe apoyarse en ello. Gracias a mis padres he podido desenvolverme”, señala.

pilar jauregui. (@jauregui_pilar)

GRANDES SUEÑOS

— ¿Qué expectativas y objetivos tienes para Tokio 2020?

— Es el torneo más importante y sé que voy a dar lo mejor de mi no importa con qué rival este. Uno de mis sueños es tener una medalla olímpica y otra de las cosas que quisiera a futuro es una academia de para deporte donde los chicos puedan ver todos los deportes y escojan lo que más les gusta para que vayan más rápido y no demoren mucho como yo lo hice en el bádminton. ¿Te imaginas cuántos chicos no quisieran empezar a practicar un deporte? Yo creo que eso los motivará más para seguir adelante en sus vidas. Promover más el para deporte, es uno de mis sueños

Además de ganar una medalla olímpica, otro de los grandes sueños de la parabadmintonista es ser entrenadora y crear una academia que permita a los más chicos conocer y practicar todas las disciplina del paradeporte. Su objetivo es que los pequeños puedan formarse desde temprana edad y desenvolverse en la vida. " Creo que eso más allá si va a ser un campeón o no, el deporte te da mucha independencia, seguridad, autoestima, aprendes a desenvolverte completamente sola, eso me pasó a mí”, asevera.

PARAPANAMERICANOS

— ¿Los Parapanamericanos de Lima 2019 marcaron un antes y un después en el deporte adaptado?

— Sí, porque pudimos demostrar que los paradeportistas podemos ser de alto rendimiento como los convencionales y que tenemos que trabajar de la misma manera. Lo otro es de cómo nos ven, en el tema social, en el tema de inclusión, eso yo creo que ha sido la parte más importante porque a raíz de los juegos más personas se animaron a hacer para deportes. Ahora con la pandemia ha parado un poco eso, pero la verdad es que hay muchos que se están animados.

Si bien los Parapanamericanos fueron una ventana para visibilizar el deporte adaptado, se requiere de un trabajo mucho más ambicioso que permita llevar más deportistas calificados en unos próximos Paralímpicos. “Lima 2019 fue el principio. Si queremos deportistas de alto rendimiento tenemos que trabajar de la misma manera que los convencionales y trabajar con los más chicos. Lo bueno del paradeporte es que no hay límite de edad como los convencionales en donde sí se nota que bajan el ritmo”, sostiene la deportista.

FICHA

- En el 2019 obtuvo la medalla de oro en los Parapanamericanos de Lima 2019

- Se ubica en el sexto puesto del rankig mundial de parabádminton en la categoría WH2 (silla de ruedas)

-En el 2018 fue reconocida como la mejor atleta de toda América.