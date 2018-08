PES 2019 presentó la lista de los 10 mejores delanteros del videojuego

Algo que los fanáticos siempre esperan de los videojuegos como PES o FIFA es la media de los principales jugadores. Como lo han venido siendo desde hace muchos años, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi suelen encabezar esta lista. Konami ha lanzado la lista de los 10 mejores delanteros del PES 2019.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo están en la cima con 94 de media, seguidos muy de cerca por Neymar. La gran novedad es el aumento considerable de Mohamed Salah, que ahora tiene 90 al igual que Antoine Griezmann, Eden Hazard, Luis Suárez y Robert Lewandowski.

Un escalón más abajo se encuentran Edinson Cavani y Harry Kane, quienes pese a que tuvieron una temporada descomunal en PSG y Tottenham, respectivamente, se han quedado en una media de 89.

Goals, goals and more goals! The top five forwards in #PES2019. pic.twitter.com/c5zO67kLf4

— Pro Evolution Soccer (@officialpes) 24 de agosto de 2018