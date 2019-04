Peruano Gastón Bolaños venció a Nathan Stolen en Bellator [VIDEO]

Triunfo peruano. Gastón Bolaños consiguió un nuevo triunfo en su carrera. El luchador peruano venció al estadounidense Nathan Stolen en el evento Bellator 200, que se llevó a cabo en San José, California. Bolaños fue superior a su rival y se quedó con la victoria por TKO en el primer asalto del combate de peso pluma (67,5 kilos)

Durante el combate Gastón Bolaños se mostró más agresivo que Nathan Stolen al momento de atacar y le hizo daño con buenas combinaciones. El luchador peruano manejó la pelea con su buen boxeo y defendió bien un derribo de Stolen. Una vez de pie Bolaños siguió presionado y a los 2:44 minutos conectó un izquierdazo a la mandíbula de su rival tumbándolo al piso, una vez ahí le dio algunos goles y el referí tuvo que detener la pelea, dando como ganador a Bolaños.

Con este triunfo, Gastón Bolaños, de 26 años, sumó su quinta victoria como profesional en las MMA y consiguió su cuarta victoria consecutiva. Además el peruano suma solo una derrota en Bellator, organización en la que también compite en kickboxing.

Por su parte Nathan Stolen sumó su quinta derrota y su segunda derrota consecutiva, pues en su debut en Bellator, sufrió una derrota por sumisión ante Andrew Cruz.

