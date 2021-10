Vuelve la acción de las MMA al país con un duelo Perú vs. Argentina en la batalla principal de la conocida promotora FFC, esta vez en su edición número 47. En esta oportunidad el joven prospecto nacional Rodrigo Vera, ‘El Gato loco’, disputará el título de peso gallo, ante Juan ‘Pegajoso’ Díaz de Argentina.

El representante peruano es uno de los talentos más importantes de la división de los 61 kgs. en el circuito nacional y esta será la gran oportunidad para conquistar el cinturón de una de las promotoras de MMA más importantes en el continente.

Al frente tendrá a un duro rival, que hace unos meses derrotó al excompetidor del UFC; Carlos ‘Perro Malo’ Huachín. Díaz actualmente se prepara en México de cara a esta pelea por el cinturón.

Pero ese no será el único cinturón en disputa en el FFC, en la misma noche tendremos una disputa por el título interino de peso mosca, entre los talentos nacionales Inor ‘El Demoledor’ Valladares y Óscar Miguel.

FFC 47: PERÚ VS. ARGENTINA / CARTELERA





• Rodrigo Vera (PER) vs Juan Díaz (ARG) (Título vacante de peso gallo)

• Paulo “Bananada” (BRA) vs. Bruno “Crocop” (BRA) (Liviano)

• Rudy Gavida (PER) vs. Derinaldo Guerra (BRA) (Pluma)

• Inor Valladares (PER) vs. Óscar Miguel (PER) (Título interino de peso mosca)

• Vicente Vargas (PER) vs. Alejandro Chávez (PER) (Gallo)

• Takeshi Nakamura (PER) vs. Jean Canchumanta (PER) (Liviano)

• Andrés Santillana (PER) vs. Jean Tejena (ECU) (Mosca)

• Malambo Pelaez (PER) vs. Frank Sánchez (PER) (Peso Pactado 68 kgs)

• Diego Martínez (PER) vs. Wiley Rengifo (PER) (Gallo)

• Abraham Racho (PER) vs. Angelo Franco (PER) (Gallo)

El FFC 47 se llevará a cabo el sábado 23 de octubre en la Arena Bar de Barranco y también será transmitido en exclusiva por Movistar Deportes.