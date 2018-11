Periodista es 'atacada' por jugadores de fútbol americano durante en vivo

Algunos dicen que son 'gajes del oficio'. Y tal parece que de esa forma lo ha tomado, Laura Rutledge, quien hace unos días protagonizó un video viral, en donde mientras hacía una transmisión en vivo fue prácticamente 'atacada' por dos jugadores de fútbol americano, quienes disputaban un balón. El video como era de esperarse tiene millones de reproducciones en Youtube.

Todo ocurrió cuando la reportera de cancha emitía un enlace en vivo. Los dos jugadores no se percataron de la presencia de la fémina y se la llevaron de encuentro llegando a golpearla producto de la vehemencia que tenía la jugada.

La protagonista del 'fail' y viral en vivo se pronunció a través de sus redes sociales. #Muchas gracias a todo el mundo en @UGAAthletics por su ayuda después de lo que sucedió...", tuiteó la periodista.

Cabe resaltar que la cadena internacional ESPN que su trabajadora no tiene ninguna herida grave y todo ha quedado en una anécdota que Laura, quizá no quisiera volver a repetir.

Took an L in Athens today. So many thanks to everyone at @UGAAthletics for their help after this happened...even though Im a Gator pic.twitter.com/b1FTCPaqtH

— Laura Rutledge (@LauraMRutledge) 18 de noviembre de 2018