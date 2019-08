'Pantera' Zegarra es acusado de matar a una anciana tras atropellarla y darse a la fuga | VIDEO

David 'Pantera' Zegarra ha recibido una grave denuncia en el programa 'Magaly TV, la firme', luego de que una familia de Villa El Salvador acusara al boxeador de la muerte de una anciana de 74 años. La familia indica que el ex chico reality atropelló a la mujer y se dio la fuga, abandonándola sin darle primeros auxilios.

El programa Magaly TV, la firme, ha difundido unas imágenes de las cámaras de vigilancia de la zona, donde la anciana fue embestida por una camioneta gris que le pertenece a la Pantera Zegarra. Este hecho ocurrió en la avenida Velasco y Micaela Bastidas. Testigos que presenciaron los hechos informaron que la mujer estuvo en la vía pública durante una hora y falleció en la sala de operaciones.

Video: 'Magaly TV, la firme'.

"Me chocó porque no era la manera de morir. Uno se puede resignar cuando llega la edad, pero así no. Como un perro la han dejado a mi mamá, el carro se fue a la fuga", indicó una de las hijas de la mujer, entre lágrimas, durante el programa 'Magaly TV, la firme'.

Además, Magaly reveló un audio donde conversan con la 'Pantera' Zegarra y admite que sí era él quien manejaba dicho carro: "Sí soy el que maneja el carro y por favor, la Policía ya tiene el caso (...) Yo me voy a acercar el día de mañana a la comisaría para saber lo que está pasando", afirmó David Zegarra.



Video: 'Magaly TV, la firme'.