Pablo Bengoechea: "Me veo jugando la final en diciembre"

No pierde la fe. Pablo Bengoechea, técnico de Alianza Lima, sigue viendo el futuro con optimismo. A pesar de que su equipo no juega como el hincha desea y que de los últimos nueve puntos disputados, apenas consiguió uno, el técnico aliancista vive con ilusión y no se desanima. Es consciente de que el camino para llegar a las instancias finales será complicado, pero confía en lograrlo.

En conferencia de prensa, Pablo Bengoechea aseguró que logrará sus objetivos. "Los últimos resultados fueron malos, pero hoy estamos donde queremos estar a fines de noviembre: clasificados a semifinales. En diciembre me veo jugando la final. Confío mucho en este grupo y más en momentos de definición", aseguró el DT charrúa, quien admitió los errores cometidos en lo que va del año.

"No hemos tenido el año que queríamos con Alianza Lima, pero podemos jugar mucho mejor, soy el primero en reconocerlo, pero seguimos vivos y vamos a dejar todo para salir campeones. A fin de año veremos cómo nos fue. Se vienen partidos claves y sabemos que el hincha nos acompañará", indicó el técnico uruguayo.

Consultado por el buen momento de su yerno Maximiliano Lemos, Pablo Bengoechea fue tajante. "Me preguntan siempre por Lemos. No hemos traído a Messi para que le guste a todos. Yo nunca hablaré de un jugador, siempre del colectivo. Si llegamos a la final estaré conforme, sino, me equivoqué en mis decisiones", aseguró.

Finalmente, Pablo Bengoechea, se refirió al duelo que sostendrá el próximo domingo ante Melgar en Matute. "Tenemos bajas por suspensión para el domingo, pero los demás están bien. Tomás Costa se viene recuperando bien. Confiamos en hacer un gran partido. Nos viene muy bien volver a nuestra casa", sentenció.

MIRA LAS DECLARACIONES DE PABLO BENGOECHEA (Fuente Gol Perú)

