Nike lanza campaña 'Grito de Guerra' para las mujeres peruanas

La ex mis Perú, Valeria Piazza, también es conocida por su faceta como deportista, por ello, hoy es la encargada de representar al Perú en la campaña mundial 'Grito de Guerra' que está lanzando la marca deportiva, Nike. Pues dicha empresa, hace un manifiesto para las mujeres de todo el mundo con su nueva campaña. Se trata de empoderar, inspirar y expresar el disfrute por el deporte y su capacidad para lograr todo lo que una se propone.

La ex miss Perú no tuvo un buen inicio de año, pues en los primeros meses del 2018, recibió una mala noticia. Una enfermedad auto inmune la dejó en cama por varios meses y le anunciaba que no podía hacer deporte nunca más. Sin embargo, el deporte fue el principal factor que la recuperó en su totalidad.

Hoy, Piazza es la encargada de representar a la mujer peruana y estará rodeada de distintas féminas que han alcanzado la gloria en distintos deportes, tales como Serena Williams. Dicha campaña consta en captar los momentos más representativos en donde la mujer muestra su euforia, frustración y emoción que solo consiguen con el deporte.

Nike ya tiene planeado un evento que está diseñado para todos los niveles de entrenamiento y, sobre todo, para empoderar a las mujeres peruanas. La celebración de la mujer fuerte e independiente que expresa todas sus emociones. El evento será realizado el Miércoles 26 de Septiembre y la asistencia será gratuita.

