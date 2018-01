Nicolás Fuchs: "Hay que salir tranquilo porque la carrera hay que acabarla"

No se siente favorito, pero sí listo para dar pelea en el rally Dakar 2018. Este sábado inicia la competencia más larga y exigente, que reúne a los mejores pilotos y amantes de los fierros, quienes recorrerán Perú, Bolivia y Argentina. Esta nueva edición tendrá como principal carta peruana a Nicolás Fuchs, quien en una entrevista exclusiva reveló que, a pesar de ser 'novato' en la competencia, partir desde Lima y con el aliento peruano lo motiva a meterse en el Top 10 del rally.

¿Cuáles son las expectativas de correr tu segundo Dakar consecutivo y que la largada sea desde Lima? "Este reto es muy difícil. Como digo, ya empecé la práctica del Dakar este año. Sabemos que todavía somos novatos, con un Dakar no puedes decir que eres experimentado, hay que tener varios. Voy a seguir la misma estrategia, salir con mucha precaución, con cuidado. Tratar de acabar todos los días de Perú para poder acabar todo el Dakar".

Se ha hablado mucho de las dunas y el desierto peruano. 'Crees que ello será una ventaja para los pilotos nacionales que ya conocen el clima? "Es diferente. Es difícil, creo que acá en Perú va a ser mucho más complicado porque el calor y el desierto peruano lo es. Yo corrí el Dakar de este año por entrenar sabiendo que había posibilidad que el Dakar regrese a Perú, esa fue mi idea, un poco para saber cómo era, qué iba a pasar y por eso lo empecé a hacer"

A diferencia del Dakar anterior, realizado en Argentina, Bolivia y Paraguay, la diferencia climática puede afectar a los pilotos? "El tema de la altura, el calor definitivamente que por los Caminos del Inca y con la Sierra peruana a los pilotos no nos afecta. El desierto hay que tomarlo muy hidratado, no desesperarse, tomarlo con calma. La carrera es largo, son seis días nada más en Perú y hay que correr el Dakar entero, entonces no hay que desgastarse mucho, yo creo que es día a día porque la carrera hay que acabarla. No hay que salir como un loco el primer día porque sería un error", reveló el piloto nacional, Nicolás Fuchs.

Has corrido en Caminos del Inca y esta es tu segunda participación en el Dakar. ¿Cuál es la diferencia entre ambas competencias? "La exigencia entre Caminos del Inca y Dakar es totalmente diferente. Caminos del Inca es una carrera tipo rally, si bien es larga sabemos por dónde vamos a ir, a dónde vamos a ir y tenemos una estrategia. El Dakar es una carrera que te sorprende porque día a día vas conociendo sitios nuevos, vas aprendiendo nuevas cosas, no sabemos por donde vamos a pasar hasta que estemos ahí. Ese es el grado de precaución que debemos tomar. En Caminos del Inca yo sé dónde estan los barrancos, los rompemuelles, los huecos, donde está la curva, donde está todo yo lo sé. Del Dakar yo no sé nada, entonces tengo que tomar mucha precausión para no cometer ningún error", dijo Nicolás Fuchs.